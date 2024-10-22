Bahçeli’nin Abdullah Öcalan çağrısına CHP’den ilk tepki: “Son derece talihsiz bir konuşma”

DEM Parti adına ilk açıklama partinin Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’ndan geldi. Hatimoğulları, “Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır. Onurlu bir barış için insiyatif almaya hazırız.” dedi.



CHP’DEN AÇIKLAMA: SON DERECE TALİHSİZ BİR KONUŞMA



CHP’den ilk açıklama ise Grup Başkanvekili Murat Emir’den geldi.



Sözcü TV’ye konuşan Emir, “DEM grubunda konuşsun diyerek Öcalan için af çıkarılsın demiştir. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi olan bir kişiye özel bir düzenleme yapılması imkansızdır. Açık konuşsunlar. Bunun af olmadan diğer türlüsü imkansızdır. Yani, Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan için af istemiştir.” dedi.



Emir, “Son derece talihsiz bir konuşmadır.” ifadesini kullandı.