Bahçeli’nin Abdullah Öcalan çağrısına CHP’den ilk tepki: “Son derece talihsiz bir konuşma”
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile ilgili yapıtğı açıklamaya CHP’den ilk tepki geldi. Partinin Grup Başkanvekili Murat Emir, “DEM grubunda konuşsun diyerek Öcalan için af çıkarılsın demiştir.” dedi. Emir, Bahçeli’nin sözleri için, “Son derece talihsiz bir konuşmadır.” ifadesini kullandı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dikkat çeken bir çağrı yaptı.
Teröristbaşı Abdullah Öcalan’a seslenen Bahçeli, “Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin.” dedi.
MHP lideri Bahçeli’nin bu sözleri siyasette gündemi değiştirdi.
DEM Parti adına ilk açıklama partinin Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’ndan geldi. Hatimoğulları, “Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır. Onurlu bir barış için insiyatif almaya hazırız.” dedi.
CHP’DEN AÇIKLAMA: SON DERECE TALİHSİZ BİR KONUŞMA
CHP’den ilk açıklama ise Grup Başkanvekili Murat Emir’den geldi.
Sözcü TV’ye konuşan Emir, “DEM grubunda konuşsun diyerek Öcalan için af çıkarılsın demiştir. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi olan bir kişiye özel bir düzenleme yapılması imkansızdır. Açık konuşsunlar. Bunun af olmadan diğer türlüsü imkansızdır. Yani, Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan için af istemiştir.” dedi.
Emir, “Son derece talihsiz bir konuşmadır.” ifadesini kullandı.
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