Bahçeli'nin 'Evine dön' çağrısına İYİ Parti'den yanıt

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e yönelik "evine dön" çağrısına İYİ Parti'den yanıt geldi. Parti sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "Bizim ev hayalimiz Devlet Bey'in bahsettiği ev değil" açıklamasında bulundu.

NTV Haber 04.08.2020 - 18:31

Bahçeli'nin 'Evine dön' çağrısına İYİ Parti'den yanıt

Bahçeli'nin Akşener'e yönelik çağrısına İYİ Parti kanadından cevap geldi. 

Haber Global Televizyonu'na değerlendirmelerde bulunan Ağıralioğlu, 83 milyonun içinde yaşadığı bir ev hayal ettiklerini söyledi.

''BİZ ZATEN EVİMİZDEYİZ''

Ağıralioğlu, "83 milyonun içinde yaşayacağı bu ev için alınteri döküyoruz. Bizim ev hayalimizle Devlet Bey'in bahsettiği aynı şey değil" dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ise sosyal medya paylaşımında "Biz zaten evimizdeyiz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e bir çağrı yaparak “Çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır” demişti.

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