Bahçeli'nin "İmralı'ya koordinatörlük" açıklaması siyasetin gündeminde

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'nin "İmralı'ya koordinatörlük" açıklaması siyasette çok konuşuldu.

Bahçeli, dünkü partisinin grup toplantısında terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulmasının önemli olduğuna dikkat çekmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı.

“Bu tartışmalara son vermek için bunun adının 'Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü' olmasını öneriyorum. Fakat elbette başka alternatifler de üretilebilir. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır. Çünkü meselenin esası, terörün tamamen tasfiye edilmesi, silahların susması, terörün gündemimizin dışına kesin biçimde çıkarılması, siyasetin terör vesayetinden arındırılması ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasıdır.”

“BU SORUNUN YÖNELTİLME SIRASI ERDOĞAN'DADIR”

CHP lideri Özgür Özel , Bahçeli'nin "İmralı'ya koordinatörlük" önerisine ilişkin soruya katıldığı anma töreninde yanıt verdi.

Grup toplantısında terörsüz ve demokratik Türkiye meselesinde nerede durduklarını ve bundan sonra da ne şekilde bir tutum takınacaklarını açıkladığını hatırlatan Özel, "Sayın Devlet Bey'in açıklamasını, değerlendirmeleri dinleme sırası ya da bu sorunun yöneltilmesi sırası artık Sayın Erdoğan'dadır. Bu soruyu yanıtlayacak olanlar diğer liderlerdir. Biz pozisyonumuzu dün son derece sarih bir şekilde tarif ettik." dedi.

"CHP'YE ŞANTAJ YAPILAMAZ"

Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu 'nun, "Terörsüz Türkiye sürecine destek veren CHP'nin mutlak butlan davasıyla şantaj altında olduğu" değerlendirmesine de tepki gösterdi.

CHP'ye şantaj yapılamayacağını dile getiren Özel, "Şantaj öyle tek taraflı bir eylem değildir. Bazı eylemler tek taraflıdır. Taşı alır atarsın ama şantajı yaparken o şantaja teslim olacak bir taraf lazım." açıklamasında bulundu.

DERVİŞOĞLU: AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSE MAHKUM EDİLMİŞ

Terörsüz Türkiye sürecine karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Bahçeli'nin Öcalan'a statü önerisine tepkisi de sert oldu.

"Bahsettiği kişi ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmiş." diye konuşan Dervişoğlu, "Ayrıca hükmünün infazı için cezaevinde yatıyor. Kendisine verilen bu statüyü düşündüğümde acaba bunu saldılar da bizim haberimiz mi yok?" ifadelerini kullandı.

MHP'DEN YANIT

Dervişoğlu'nun eleştirisine MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman "Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü önerisi terörle pazarlık, teslimiyet ya da taviz değildir." diyerek yanıt verdi.

Büyükataman, Bahçeli'nin bu öneri ile terörsüz Türkiye sürecinin ilerleyişinin önünü açtığını söyledi.