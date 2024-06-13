Bahçeli'nin ittifak çıkışının yankıları sürüyor: Özel'in açıklamasına Çelik'ten tepki

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "Ak Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifak kurulabilir" açıklamasının yankıları sürüyor. Bahçeli'nin açıklamasına CHP Lideri Özgür Özel'den yanıt geldi. Özel, Bahçeli'yi "Türkiye ittifakına" davet etti. Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki var.

Bahçeli'nin ittifak çıkışının yankıları sürüyor: Özel'in açıklamasına Çelik'ten tepki

MHP Lideri 'nin "Ak Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifak kurulabilir" açıklamasını CHP lideri Özgür Özel, "Ben Bahçeli'ye de bir davette bulunayım. Bahçeli ittifakından memnun değilse gelsin bizim ittifakımıza katılabilir. Gelsin ittifakına katılsın." sözleriyle değerlendirdi.

Özgür Özel: Belli ki Cumhur İttifakı'nda sorunlar var

Özgür Özel: Belli ki Cumhur İttifakı'nda sorunlar var

Haberi Görüntüle

Özel, "Sayın Bahçeli kolaycılığa kaçmasın. Kimse bize ittifak falan önermesin. Bugünün sorumluları bunun sorumluluğunu taşıtacak. Sayın Bahçeli, şöyle bir kolaycılık yapmasın. Memleketi bu hale getirip suç ortağını bize doğru itmesinler. Bu sorunlar ya çözsünler ya bıraksınlar biz çözeriz." dedi.

ÖMER ÇELİK'TEN YANIT

Özgür Özel'in MHP Lideri ile ilgili açıklamalarına yanıt Ak Parti Sözcüsü 'ten geldi. Çelik açıklamaları "saygısız bir siyasi saldırganlıktır" olarak değerlendirdi.

Özel'in "suç ortağı" mesajına tepki | Çelik: Nezaket atmosferine yakışmadı

Özel'in "suç ortağı" mesajına tepki | Çelik: Nezaket atmosferine yakışmadı

Haberi Görüntüle

Çelik, "CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in Cumhur İttifakı’nın birliğinde ve bütünlüğünde bir sorun olduğunu düşünmesi beyhude bir yaklaşımdır. Sn Özel’in Cumhur İttifakı bileşenlerine “suç ortağı” demesi ise siyasi nezaket atmosferine yakışmayan saygısız bir siyasi saldırganlıktır." dedi.

Cumhur İttifakı ile ilgili de mesaj veren Çelik, "Cumhur İttifakı güçlü bir birliktelikle yoluna devam etmektedir ve her türlü saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde cevap verecek güçtedir. Sn Özel’in Cumhurbaşkanımızın iade-i ziyareti sonrasında bu şekilde yakışıksız bir açıklama yapmasını, yürüttüğü siyasete dönük olarak CHP içinde meydana gelen rahatsızlıkları giderme çabası olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

SON DAKİKA HABERİ | Devlet Bahçeli: Geniş tabanlı ittifak temennimiz

SON DAKİKA HABERİ | Devlet Bahçeli: Geniş tabanlı ittifak temennimiz

Haberi Görüntüle

ŞAHİN: CUMHUR İTTİFAKI BİR İNANÇ VE İDEAL BİRLİKTELİĞİDİR

Tartışmalara ilişkin Ak Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den de bir açıklama geldi. Şahin, "Cumhur İttifakı bir inanç ve ideal birlikteliğidir. Cennet vatanımızın muhafızı, geleceğimizin teminatı, demokrasimizin sigortasıdır. Manası gündelik siyasi gelişmelerin çok ötesinde ve derinliklidir." dedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa'da firar eden kurbanlık trafiği karıştırdı

Bursa'da firar eden kurbanlık trafiği karıştırdı

9 günlük bayram tatilinde 66 bin 92 personel sahada olacak

9 günlük bayram tatilinde 66 bin 92 personel sahada olacak

AK Parti'den CHP'ye söz | 9'uncu Yargı Paketi'nden etki ajanlığı çıkartıldı

AK Parti'den CHP'ye söz | 9'uncu Yargı Paketi'nden etki ajanlığı çıkartıldı

Kayıp gençten acı haber

Kayıp gençten acı haber

Adıyaman'da 1 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi

Adıyaman'da 1 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi

Savrun Çayı'ndaki balık ölümlerine inceleme

Savrun Çayı'ndaki balık ölümlerine inceleme

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...