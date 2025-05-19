PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının ardından "Terörsüz Türkiye" olarak tanımlanan süreçte adımlar hızlanıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis bünyesinde "milli birlik ve dayanışma komisyonu" kurulmasını teklif etmişti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan o öneriye ilişkin açıklama geldi.



Kurtulmuş, "TBMM'de bütün siyasi partiler hep beraber sürece omuz vereceğiz." dedi.

"Terörsüz Türkiye" sürecinde "al-ver pazarlığı" olmadığını kaydeden Kurtulmuş, şimdiki beklentinin silahların teslim edilmesi olduğunu aktardı.



TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gabar Dağı'ndaki Şehit Esma Çevik-1 Nolu İlk Keşif Kuyusu'nda düzenlenen törenin ardından Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Silahların bırakılmasının uzun bir süre almayacağını ifade eden Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Terör örgütünün silah bıraktığı, kamuoyu tarafından da bütünüyle görüldükten sonra bunun siyaseten müzakeresi süreci başlayacak. İşte tam da TBMM'nin devreye gireceği yer burasıdır. Konunun ne olduğu, nasıl gelişeceği, nereye doğru evrileceği de siyasi olarak tartışılması gereken bir süreç olacak. Tabii ki burada siyasetin merkezi olan TBMM adrestir. Burada bir modalite ile komisyonun nasıl olacağı, konuşarak, partilerle tartışarak bir yol buluruz."

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin kurulacak komisyon için yasal bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmadığını belirten Kurtulmuş, "Şu anda TBMM'de komisyon nasıl kuruluyorsa bunun için özel bir yasa çıkarmaya gerek olmayabilir. Ama bir modalitesini çalışacağız. Burada siyasi partilerin görüşlerini de farklı kanaatleri de alarak bir istikamet çizeceğiz." dedi.