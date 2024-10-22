Bahçeli’nin Öcalan çağrısı | MHP’den yeni açıklama: 22 Ekim bir milattır

MHP ’Lİ FETİ YILDIZ’DAN AÇIKLAMA Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından, gündeme ilişkin paylaşım yaptı. Türk siyasetinde 22 Ekim'in bir milat olduğunu belirten Yıldız, “Bugünden sonra siyasi değerlendirmeler '22 Ekim'den önce, 22 Ekim'den sonra' diye yapılacaktır.” değerlendirmesinde bulundu. MHP’li Yıldız, diğer paylaşımında ise modern ceza hukukuna zaman içerisinde yeni kavramların girdiğini kaydetti. Bu kavramlardan birinin de Umut Hakkı ya da hükümlünün salıverilmeyi umut etme hakkı olduğunu dile getiren Yıldız, “Bu kavram, müebbet ağır hapis cezasına mahkum edilmiş hükümlünün bir gün salıverilmeyi beklemek hakkını ifade etmek için kullanılmaktadır.” bilgisini paylaştı.

NE OLMUŞTU?



MHP lideri Bahçeli, partisinin TBMM’deki grup toplantısında önemli mesajlar vermişti.



Bahçeli, “Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin.” çağrısında bulunmuştu.



Türkiye ve Türk milleti için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını söyleyen Bahçeli, “Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.” şeklinde konuşmuştu.



MHP lideri, “Ne Kandil, ne Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız.” demişti.