Bahçeli’nin Öcalan’a çağrısı | MHP’den İYİ Parti’ye yanıt: “Konuşma bağlamından koparıldı”

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dün yaptığı çağrı, siyasetin bir numaralı gündem maddesi.



Bahçeli, “Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin.” çağrısında bulunmuştu.

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MHP liderinin bu sözleri İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun da gündemindeydi.



Partisinin grup toplantısında konuşan Dervişoğlu, MHP liderini eleştirdi.



Dervişoğlu’nun sözlerine MHP’den yanıt partinin Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’dan geldi.

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Yazılı bir açıklama yapan Büyükataman, Devlet Bahçeli’nin, açıklamalarıyla terörün, terörden beslenen odakların ve terörü besleyen küresel çetelerin tüm hesaplarını bozduğunu, Türkiye’nin ve Türk milletinin varlığını hedef alan odakları darmadağın ettiğini söyledi.



Bahçeli'nin siyasi hayatı boyunca, “Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben” anlayışından bir adım bile sapmadığını kaydeden Büyükataman, Bahçeli’nin, Türkiye’nin menfaatlerini her şeyin üzerinde tutan, her zaman milletin ve devletin menfaatlerini önceleyen duruşuyla milletin takdirini toplamış bir lider olduğunu ifade etti.

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“TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN VARLIĞINA VE MİLLETİMİZİN BİRLİĞİNE SALDIRI”



CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun açıklamalarına da değinen Büyükataman, şöyle devam etti:



“Dün CHP Genel Başkanının ‘el yükseltiyorum’ diyerek konuyu bağlamından koparması, bugün ise İP Genel Başkanının hiçbir inandırıcılığı olmayan hamaset dolu açıklamalarının, milletimiz nezdinde karşılık bulmadığı açıktır.



İP Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin konuşmalarını bağlamından kopararak, çarpıtarak, kopmak üzere olan 'ip'ini kurtarma çabası, maskesini bir defa daha düşürmüştür.



Devletimizin kurumlarına ve milletimizin iradesine 'gayrimeşru' diyerek adeta bir kaos çağrısı yapan Dervişoğlu'nun açıklamaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına ve milletimizin birliğine çok açık bir saldırıdır.”

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“TERÖRLE MÜCADELEDEN TAVİZ YOK”



Bahçeli’nin ifadelerinin gayet açık ve net olduğunu, Türkiye’nin terörle mücadelesinden taviz olmadığını, bundan sonra da olmayacağını vurgulayan Büyükataman, terör belası tamamen temizlenene kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin mücadelesinin süreceğini bildirdi.



Ömürlerini siyasi rant peşinde tüketenlerin, MHP'nin duruşunu idrak edemeyeceğini belirten Büyükataman, Devlet Bahçeli'nin, bu tarihi duruşuyla ABD ve İsrail'in Türkiye'yi hedef alan büyük komplosunu çürüttüğünü, Kandil ve ABD'nin sinsi ve kanlı tezgahını dağıttığını dile getirdi.