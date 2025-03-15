Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Pendik ilçe teşkilatının Kurtköy'de kurduğu ramazan çadırı ziyaret ederek partililerle birlikte iftar yaptı.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Yönter, "Genel Başkanımız son derece iyi." dedi.



Yönter, Bahçeli'nin çalışmalarına kısa sürede başlayacağının sinyalini de verdi.



BAHÇELİ KALBİNDEN OPERASYON GEÇİRMİŞTİ



MHP lideri Bahçeli, 6 Şubat tarihinde kalbinden bir operasyon geçirmiş mevcut kalp kapakçığı değiştirilmişti.