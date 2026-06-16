Bahçeli'nin "Turan Koridoru" dediği projeyle ilgili neler biliniyor?

Zengezur Koridoru projesinde Türkiye kısmı niteliğinde olan Kars - Dilucu Demiryolu'nun temeli 22 Ağustos 2025'te atıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, o dönem hattın 224 kilometre uzunluğunda olacağını ve 5.5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacağını açıkladı.

Proje 2020 senesinden beri gündemde.

En büyük ilerleme ise 8 Ağustos 2025'te kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Beyaz Saray'da ağırladı ve iki lider burada bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma, Zengezur Koridoru'nu da kapsıyordu.

Projenin ismi, uluslararası arenada "Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası" olarak biliniyor.

Bu bölgenin doğusunda Azerbaycan, güneyinde İran, batısında ise Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti yer alıyor. Yani daha geniş anlamda Azerbaycan'ı doğrudan Türkiye'ye bağlamayı amaçlıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SON DERECE ÖNEMLİ BİR KONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konuyla ilgili en son 21 Temmuz 2025'te açıklama yapmıştı. "Zengezur Koridoru sadece Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye'ye değil bölgedeki diğer ülkelere de fayda sağlayacak." diyen Erdoğan, ardından şunları söylemişti:

- "Biz bu hattı aynı zamanda jeoekonomik boyutu itibarıyla son derece önemli bir konu olarak görüyoruz. Nitekim, bu hat bölgemizin ötesindeki coğrafyaları da birbirine bağlayacak ve ticareti canlandıracaktır. Bu hattın bir anlaşmazlık kaynağı değil, bir mutabakat simgesi haline gelmesi temel beklentimizdir. Bu sayede bölge iş birliğinin galebe çaldığı bir refah alanı olacaktır."

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de 16 Kasım 2025'te Zengezur Koridoru'nun Azerbaycan topraklarındaki kısmının inşasının tamamlanmak üzere olduğunu bildirmişti.

Azeri siyasetçiler, sürecin bu kadar uzamasında Ermenistan'da yakın zamanda sona eren seçim takviminin etkili olduğunu savunuyor.

BAHÇELİ: TÜRKİYE'Yİ KARDEŞ ÜLKE AZERBAYCAN ÜZERİNDEN HAZAR'A ULAŞTIRACAK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında projenin önemine değindi, Ermenistan kanadına da çağrılarda bulundu:

- "Hatırlayalım. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Karabağ'da başlayan işgal süreci, 30 yıla yakın bir dönem boyunca Güney Kafkasya'yı kilitlemiştir. Azerbaycan toprakları işgal altında kalmış, yüz binlerce insan yurdundan koparılmış, bölgenin ulaşım ve ticaret damarları tıkanmış, harı bülbül çiçekleri hasretle Türk'ün zafer sabahını beklemiştir.

- Türk dünyasının kanayan yarası olan Karabağ, soydaşlarımızın sabırla büyüttüğü bir istiklal duası olarak dillerde yer etmişti. Hocalı'nın dinmeyen acısı, Şuşa'nın, Ağdere'nin ve Laçın'ın yakılıp yıkılmış toprakları, Türk milletinin yüreğine kazınmış birer hicran yarası olmuştu. Fakat hamdolsun, 2020 sonbaharında hakikat yerini bulmuş, Türk'ün çelikten bileği Karabağ'da tarih yazmıştır.

- Karabağ'da çiğnenen hukuk, Türk'ün demir yumruğuyla doğrultulmuştur. Allah'a şükürler olsun ki Karabağ'ın esaret zincirlerinin kırıldığı günlere eriştik. Allah'a şükürler olsun ki Şuşa'nın dağlarında ay yıldızlı bayrağın yeniden yükseldiği sabahlara şahitlik ettik.

- Allah'a şükürler olsun ki harı bülbül, şehitlerimizin kanıyla sulanan Karabağ topraklarında artık mahzun bir bekleyişin değil, zaferin nişanesi olarak yeniden açmıştır. Bu noktada Türk dünyasının batıyla doğu arasındaki stratejik irtibatı olan Zengezur Hattı üzerinde ayrıca ve dikkatle durmak gerekir. Nahçıvan'ın ana vatan Azerbaycan'la bağını güçlendirecek, Türkiye'yi kardeş ülke Azerbaycan üzerinden Hazar'a, Hazar'ın ötesinde Türkistan'a ulaştıracak tarihî bir geçittir.

“ZENGEZUR DEDİK AMA ADINI DOĞRU KOYALIM, BU HAT TURAN KORİDORUDUR”

- Zengezur, Nahçıvan'ın Azerbaycan'la vuslatı olacaktır. Bu, iki devlet tek millet şuurunun Türk dünyasının tamamına yayılan stratejik bir iklime kavuşmasıdır. ‘Zengezur’ dedik ama artık adını doğru koyalım. Bu hat, Turan Koridoru'dur

- Turan Koridoru, Kars'tan Türkistan bozkırlarına uzanan tarihî ve kültürel istikbal kapısıdır. Bu kapı açıldığında asırlar boyunca gönüllerde saklanan kavuşma ülküsü ete kemiğe bürünecek, Anadolu ile Türkistan arasına örülmek istenen setler dağılacak, Turan ufku daha berrak, daha yakın ve daha kudretli hale gelecektir.

"TÜRKİYE İÇİN STRATEJİK BİR FIRSATTIR"

- Küresel ticaret yollarının yeniden şekillendiği, Kuzey Hattı'nın savaş ve yaptırımlarla hassaslaştığı, Güney Deniz Yolları'nın Hürmüz'den Kızıldeniz'e kadar krizlerin tutsaklığı altına girdiği bir dönemde Turan Koridoru'nun açılması bölgemiz ve Türkiye için stratejik bir fırsattır.

- Güncel badireler dikkate alındığında bu hat, Türkiye'nin ve bölgemizin ihracat güzergâhlarını şekillendirecek, ülkemizin lojistik kabiliyetini artıracaktır. Böylesine çetin bir dönemde, bölge devletlerinin ekonomik kıskanç içinde sıkıştığı şartlarda Turan Koridoru'nun açılması, Ankara'dan Türkistan'a uzanan iktisadi ve jeopolitik bir sıçrama olacaktır.

- Kars'tan Iğdır'a, Nahçıvan'dan Bakü'ye dek Türk yurtlarına ekonomik canlılık kazandıracak, yeni yüzyılın ana ulaşım ve ticaret güzergâhlarından birini teşkil edecektir.

“ERMENİSTAN İŞ BİRLİĞİ ZEMİNİNE DÜRÜSTÇE KATILMALI”

- Erivan aklını başına alır ve bölgesel iş birliği zeminine dürüstçe katılırsa Turan Koridoru yalnızca Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin değil, Ermenistan'ın da ekonomik yalnızlıktan çıkış kapısı olabilir. Aksi halde Ermenistan, dünden yitip gitmiş hayallere tutunarak yarının fırsatlarını da heba edecektir."