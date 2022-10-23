Bahçeli: Türk Tabipleri Birliği'nin kapatılması haktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Manisa'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

''TÜRKİYE'YE TUZAK KURANLAR 2023'TE ALT EDİLECEKTİR''



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''2023 Türk tarihinin dönüm noktalarından birisidir. 2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüdür. Türkiye'ye tuzak kuranlar 2023'te alt edilecektir. Emperyalizmin kalleş fermanına ümit bağlayanlar, 2023'te kenara itilecektir.

''KILIÇDAROĞLU 'ADAYIM' DİYEMİYOR''

Kılıçdaroğlu meydan okuyor ancak hala 'Adayım' diyemiyor, buna dili varmıyor. Kimi aday yapacaklarını bile belirleyemiyorlar. Türkiye'de iktidarın yolu yabancı başkentlerden geçmez, geçemez. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

''ADETA OKYANUS ÖTESİNDE NÖBETE GİRİYORLAR''

Zillet partilerinin peş peşe ABD'nin yolunu aşındırmaları boşuna değildir. Birisi geliyor, birisi gidiyor. Adeta okyanus ötesinde nöbete giriyorlar. ABD'ye koşan İP heyetinden birisi 'Biz ABD'de hamburger yemeye gelmedik' diyerek Kılıçdaroğlu'nu boşa düşürüyor. Bizi ilgilendiren nasıl yemlendikleri, nerede düşüp kalktıkları değil hangi gizli pazarlıklara alet olduklarıdır.

KİMYASAL SİLAH İDDİASINA TEPKİ



Geçtiğimiz günlerde TSK'ya şerefsiz bir iftira atılmıştır. Biliyoruz ki her hain korkaktır, yalancıdır. Hain her fırsatta hainliğini gösterecektir. PKK'nın namussuz iftirasına önce CHP'li bir milletvekilinden destek gelmiştir. Türk Tabipleri Birliği Başkanı demiştir ki 'Belli ki sinir sistemini tutan kimyasal gazlardan biri kullanılmış durumda.' Tepkiler yükselinde 'Öyle bir şey söylemedim ki' diyerek çark etmiştir.

''TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ'NİN KAPATILMASI HAKTIR''

Şerefli Türk askerlerini suçlayan kim varsa teröristtir, şerefsizdir, haindir, dökülen şehit kanlarının vebali onların üstündedir. Türk Tabipleri Birliği'nin kapatılması haktır, hukuktur, devlet ve millet onurunun ertelenemez sorumluluğudur.''