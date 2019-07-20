MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karabük'te konuştu.
Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
(Doğu Akdeniz'de sondaj gerilimi) Bölgede tek taraflı adımlar atmak ateşle oynamaktır. AB üyelik süreci gerekiyorsa tartışmaya açılmalıdır. Türkiye, AB'ye mahkum değildir. Hakkımızı çiğnetmeyiz, AB aklını başına almalı. AB ile bir karar arifesinde olduğumuz açıktır. Kimse bize parmak sallamaya kalkışmasın. AB ile yol ayrımına gelinmiştir. Biz deveyi de gütmeyeceğiz, bu diyardan da gitmeyeceğiz.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milletin başarısıdır. Yeni hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur.