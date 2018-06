MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kayseri'de Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde düzenlenen, "24 Haziran Yeni Bir Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Neden, Nasıl?" temalı bölge istişare toplantısında konuştu.

MHP Lideri Bahçeli yaptığı konuşmada, 24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri öncesi özü bir, sözü bir, sevdası vatan, sedası Türkiye olan Kayseri'de olmaktan duyduğu memnuniyeti bildirdi.

Aklının milletten alan, ahlakını ve anısını Türk tarihinde bulan Cumhur İttifakı ile geleceğe yürüdüklerini ve engelleri aştıklarını belirten Bahçeli, başaracaklarından zerre şüphe duymadıklarını ve milletin kendilerini yalnız bırakmayacağına inandıklarını vurguladı.



Ülkenin 16 Nisan 2017 halk oylamasıyla beraber yönetimde istikrarın tesis, temsilde adaletin temin edileceği bir yönetim sistemine kavuştuğunu anımsatan Bahçeli, şöyle devam etti:



"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yasama yürütme ve yargı organlarının güçlendiği, siyasi ve toplumsal uzlaşmanın ön plana çıktığı, milli iradenin doğrudan tecelli ettiği biri yönetim yapısıdır. Hatırlarsanız cumhur, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine onay vermiş, geleceğini bu sistemin ruhuna göre tayin ve tespit etmiştir. Çok partili siyasi hayatımızda bu haliyle 16 Nisan halk oylaması bir milat, hatta demokratik bir misak olmuştur. Yeni sistemde kutuplaşma ihtimali en aza çekilmiştir. Barajın fiilen yüzde 50 artı 1'e çıktığı göz önüne alındığında siyasi partilerin uzlaşmaktan başka, ahlaki bir ittifak kurmaktan başka seçeneği kalmamıştır. Türkiye'nin beka düzeyinde tehditlerle boğuştuğu bir dönemde siyasetin kavgaya sapmasını, mantık göremez, makul karşılayamazdır. İstiklalimize saldırılırken istikbalimizle ilgili oyunlar tezgahlanırken, cumhurun emanetini, daha fazla sahiplenmeli, cumhuriyetin kuruluş felsefesini yüksek bir şuurla müdafaa etmeliydik. Ülkemiz için sorumluluk almalıydık. Elbette bir olmalıydık. Türk milleti ortak paydasında buluşmalıydık. Mevzubahis olan bekamızdır. Ayrılığa, gayrılığa, dağınıklığa, dargınlığa gerek yoktur. Mevzubahis vatandır, cepheleşmeye, ters düşmeye, hizipleşmeye yer yoktur."



"CUMHUR İTTİFAKI, CUMHURİYETİN İSTİKBALİDİR"



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, cumhurun bizzat kendi mimarisi, bizzat kendi eseri ve sizlerin iradesi olduğunu aktaran Bahçeli, yeni sistemin doğasına uygun bir şekilde siyasi partiler arasına ittifak kurabilmenin kanuni alt yapısının hazırlandığını ve hayata geçirildiğini anlattı.



Devlet Bahçeli, bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisinin 'Cumhur İttifakı' çatısı altında bir araya geldiklerine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"AKP'ye oy veren kardeşlerimizle güç birliği yaptık. Büyük Birlik Partisine oy veren kardeşlerimizle birliktelik hukukunda buluştuk. Cumhur İttifakı, cumhuriyetin istikbalidir. Cumhur İttifakı milli bekanın zırhı ve surudur. Cumhur İttifakı istiklalin muhafızı, devleti ebed müddetin, milleti ebed müddetin izah ve ilanıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla inşası için cumhurun ittifakla hareketi, tarihi ve milli bir sorumluluktur. Cumhur İttifakı, Türk milletinin gelecek tasarımıdır. Sadakat ve samimiyetle devamı şarttır. Şu anda yaptığımız budur. Varsın başkaları ihanet ittifakıyla avunsun, varsın başkaları FETÖ ittifakından medet umsun, varsın başkaları zillet ittifakına umut bağlasın, biz cumhur diyeceğiz, biz cumhuriyet diyeceğiz, biz Türkiye'nin ittifak ve iradesinde hepsini şaşkın, alayını sudan çıkmış balığa çevireceğiz."



Türk düşmanlarının, Türkiye muhaliflerinin cumhuriyetin ittifakı karşısında sönmekten, ufalanmaktan başka çareleri olmadığına dikkati çeken Bahçeli, şunları kaydetti:



"Bunun için 24 Haziran tarihi fırsattır. Ümitsiz olmayacağız, çünkü Allah vardır. Huzursuz olmayacağız, çünkü Türklük imanla ayaktadır, çaresiz olmayacağız çünkü Kayseri, Kahramanmaraş, Malatya, Niğde, Nevşehir, Kırşehir yanımızdadır. Karamsar olmayacağız, güven veren gelecek vadeden Cumhur İttifakı hazırdır, kararlıdır, mutlaka başaracaktır. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok güçlü bir şekilde temsil edilecektir. Buna inancım tamdır. Sizler de bundan emin olunuz. Buna itimat ediniz. Dedikodulara aldırmayınız. Şarlatan anket şirketlerinin ne dediğine, hangi karanlık servisleri yaptıklarına bakmayınız. Oy oranınızı düşük göstermek için kudurmuş gibi çalışan kokuşmuşlara Türk milleti 24 Haziran'da şamarı indirecektir."



Bahçeli, seçimlerin, kamuoyu şirketlerinin düzmece anketleriyle kazanılamayacağını belirtti. Kamuoyunda yayımlanan bazı anket sonuçlarının taraflı olduğunu savunan Bahçeli, şunları kaydetti:



"Seçimler, kamuoyu şirketlerinin ısmarlama anketleriyle sonuçlanmaz. Bizim anketimiz, milli vicdandır. Bizim anketimiz, 'bu defa MHP' diyen, TBMM'de MHP güçlü olsun iradesiyle heyecanlanan, milyonlarca Türkiye sevdalısıdır. Bizim anketimiz ahlaktır, adalettir, bayrak ve vatan sevdasında eriyen Türk milletinin tertemiz evlatlarının iradesidir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ilk turda Allah'ın izniyle seçilecektir. Milletvekilliği genel seçiminde ise siyasi görüşü ve parti aidiyeti ne olursa olsun aziz vatandaşlarım, MHP'ye oy ve desteğini vereceklerdir. Gördüğümüz budur, işaret ve izlenimlerimiz bunu haber vermektedir. Gerçekleşecek olan da bu olacaktır. Dedikodu, mahalle aralarında yapılır. Biz siyaset yapıyoruz, üstelik adam gibi, mertçe, ahlaklı bir şekilde yapıyoruz. Davamızın ruhuna uygun şekilde gereğini korkusuzca yerine getiriyoruz. Fitne, günahkarların mesleğidir. Fikri karmaşa ve tartışma, husumet odaklarının harcıdır. Bunların hiçbirine itibar etmeyiniz."



"1 KASIM'DAN SONRA PARTİMİZİ ELE GEÇİRMEK İSTEDİLER, DİRENDİK"



TBMM'nin, denge ve denetleme görevini en sağlıklı ve kalıcı şekilde ifa edebilmesi için güçlü bir MHP'ye gerek olduğunu ifade eden Bahçeli, "MHP, Türkiye'dir. MHP, Türk milletidir. MHP, vatana duyulan eşsiz ve emsalsiz sevgidir, sadakattir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yükselişini hiç kimse, hiçbir muhasım odak, hiçbir nifak yuvası, hiçbir müfteri durduramayacaktır. Biz, 49 yıldır millet hizmetindeyiz. Biz, 49 yıldır vatan nöbetindeyiz. Söz konusu milli beka oldu mu, Allah şahit olsun ki, hiç kimseyi tanımayız, hiçbir güce eyvallah etmez, boyun eğmeyiz" diye konuştu.



1 Kasım seçimlerinin ardından partilerinin ele geçirilmek istendiğini aktaran Bahçeli, şöyle devam etti:



"Fedakarlıksa isteneni yaparız. Nitekim yaptık, yapıyoruz. Fenalıkları engellemekse beklenen, hedefe ok gibi saplanırız. Biz, Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. 1 Kasım'dan sonra partimizi ele geçirmek istediler, direndik. İnançlarımıza kara çalmak, davamızı kundaklamak istediler, izin vermedik. FETÖ kontrollü saldırıya maruz kaldık, saflarımızı bozmadık, bozgunculara inanç ve imanla karşı durduk. Tertemiz vicdanlı dava arkadaşlarımızın aklını çeldiler. Ülküsüne sevdalanmış kardeşlerimizi, iktidar sözleriyle aldattılar. Başardılar mı, hayır. Sonuç aldılar mı, hayır. 'Ülkücü irade' dediler, çürük İP'e çıktılar. 12 Eylül'den sonra en büyük mütecaviz salgın ve saldırganlığı imanla durdurduk. İçimizi karıştırmaya yeltenenleri, azim ve cesaretle püskürttük. FETÖ'nün oyunlarını bozduk. Türk düşmanlarının heveslerini kursaklarında bıraktık. Türkiye muhaliflerine Bozkurt gibi direnç gösterdik. Yine anket senaryolarına sarıldılar. MHP, Türkiye'nin son kalesidir, bu kale düşmeden Türkiye düşmeyecektir."



"YUNANİSTAN TÜRKİYE'NİN SİNİR UÇLARIYLA OYNAMAKTA"



Bahçeli, Türkiye'nin belini bükmek, iç barış ve huzur ortamını bozmak için şer ve şirret bir faaliyetin gündemde olduğunu belirterek, "FETÖ, PKK, PYD/YPG, IŞİD, CHP, HDP, İP aynı kümede toplaşarak, emel ve hedef birlikteliği yapmışlardır. Üstelik aldıkları dış destek ve teşvikle her türlü rezalete çanak tutmuşlardır. 15 Temmuz'da işgal denemesi yapan hain FETÖ'cü teröristler, yabancı ülkelerde el üstündedir" dedi.



Yunanistan'a kaçan FETÖ'cülerin bu ülke tarafından korunmaya alındığını dile getiren Bahçeli, sözlerini şöyle südürdü:



"Dahası geçtiğimiz günlerde, 7 hain tahliye edilmiş, güvenli barınma imkanına kavuşturulmuşlardır. Bu kepazelik değil midir? Bu ihanet değil midir? Bu düşmanlık sayılmayacak mıdır? Hani demokrasi, hani insan hakları, hani hukuk? FETÖ'cüleri himaye eden Yunanistan, Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynamakta, hassasiyetlerini kaşıyarak kanatmaktadır. Bu tablo, utanç verici bir ilkellik ve işbirlikçiliktir. Bu son gelişmeler, FETÖ'yle Yunanistan'ı işgal planı denkleminde hem eşitlemiş, hem de sabitlemiştir. Teröristlerin tahliye edilmesi, teröre yardım ve yataklıktır. Darbeci askerlerin Türkiye'ye iadesi, kaçınılmaz bir adalet ve ahlak görevidir. Yunanistan bundan kaçamaz, buna ilgisiz kalamaz. Ege'yi istikrarsızlığa, Ege adalarını istilaya yeltenen Yunanistan, Türk milletinin daha fazla sabrını sınamamalı, tahammülünü zorlamamalıdır."



"GÜNEY SINIRLARIMIZ BOYUNCA HİÇBİR TERÖRİST FAALİYETE MÜSAADE EDİLMEMELİDİR"



Münbiç konusunda ABD'yle varılan uzlaşmanın, umutları yeşerttiğini ifade eden Bahçeli, Türkiye ile ABD'nin, terörün her şekli ve tezahürüne karşı mücadele etme konusunda ortak kararlılıklarını vurguladığını, iki ülkenin Münbiç temelinde bir yol haritası üzerinde anlaşmaya vardığını kaydetti.



PKK-YPG'li teröristlerin, Fırat'ın doğusunda kalmalarının tehlikeli olduğuna işaret eden Bahçeli, şunları kaydetti:



"İlk aşamada ön hazırlık toplantıları, ikinci aşamada ise YPG'li teröristlerin silahlarının alınması ve bölgeden çıkarılacakları anlaşılmaktadır. Son aşamada ise yönetimin nasıl olacağı belirlenecektir. PKK-YPG'li teröristlerin, Fırat'ın doğusuna çekilecekleri söylenmektedir. Peki, Fırat'ın batısında terörist olan doğusunda da aynı cani olmayacak mıdır? Değişen nedir? PKK-YPG'nin Fırat'ın doğusuna yerleştirilmesi, özellikle Kamışlı-Haseke arasına ve mücavir alanlara yuvalanması, daha tehlikeli, daha vahim gelişmelere kapı açmayacak mıdır? PKK-YPG'lilerin kanlı silahlarının alınması, önemlidir ve ön şarttır. Ayrıca Münbiç'ten çıkarılmaları da isabetlidir. Ancak bu hainler mutlaka hesap vermeli, mutlaka adaletin önüne çıkarılmalı, döktükleri kanların bedelini ödemelidir. Güney sınırlarımız boyunca hiçbir terörist faaliyete müsaade edilmemelidir. Kanunsuz ve insanlık dışı hiçbir oluşum ve eylem hazırlığına fırsat verilmemelidir. Bu konuda devlet ve hükümetle biriz, beraberiz."



"BUNLARA ACIRSAK, ACINACAK DURUMA DÜŞERİZ"



Bahçeli, "Teröristlerin barınak ve sığınakları, yeryüzünden silinmelidir. Kandil ve çevresi tamamen yok edilmelidir. Türk bayrağı nasıl Afrin'e dikildiyse, aynısı Kandil'de de yapılmalıdır. Zaman, hıyanetin kökünü kurutma zamanıdır. Zaman, kahramanlık zamanı, devir Türk devridir. Türkiye terör sorunundan kurtulmalıdır. Başka yol ve çare yoktur" ifadelerini kullandı.



Teröristlerin, ele geçirildikleri her yerde imha edilmesi gerektiğini aktaran Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti:



"Görüyorsunuz, teröristten cumhurbaşkanı adayı bile çıkmıştır. CHP'si, HDP'si, İP'i, Saadet'i, PKK'lı Demirtaş'ın lehine ortaklaşa af çağrısı yapmışlardır. Hatta CHP'nin trajikomik cumhurbaşkanı adayı, Edirne'de Demirtaş'ın ziyaretine bile gitmiştir. Aday İnce, şerefli Türk generalinin apoletlerini sökme aklını acaba teröristlerden mi almıştır? Edirne Cezaevi'nde kulağına fısıldanan bu mudur? Neyin intikamını almaya çalışmaktadır? Kandil'e el sallamanın, millete veda etmek olduğunu anlayamayacak kadar mı körleşmiş, basiretini kaybetmiştir? Bunlara acırsak, acınacak duruma düşeriz. Gevşersek bedel öderiz. Türkiye, özellikle 24 Haziran'dan sonra, güçlü ve sağlam bir iradeyle, beka düzeyindeki bütün meselelerini çözecek bir imkan ve kabiliyete kavuşacaktır."



"24 HAZİRAN’DA YENİDEN DOĞACAĞIZ"



"CHP, kahraman Türk komutanlarının apoletlerini sökmek için hazırlık yaparken, Cumhur İttifakı, teröristlerin kanlı dişlerini tek tek sökecek, birer birer kıracaktır" diyen Bahçeli, şunları söyledi:



"CHP, PYD/YPG'ye terörist diyemezken, Cumhur İttifakı, Türkiye'nin hak ve hukukunu cesaretle savunacak, hainleri kabusla tanıştıracaktır. Bu nedenle cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, tekrar seçimi elzemdir. Bunun yanında, Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok güçlü şekilde, sayısal ve siyasal olarak çok etkin biçimde TBMM'de temsil edilmesi, tarihi ve milli bir mükellefiyettir. Diyoruz ki, insanımız için her şeye değer, haydi hep beraber, hep beraber. Ülkemiz için her şeye değer, haydi hep beraber, yine hep beraber. Başaracağız, oyunları bozacağız. Başaracağız, 24 Haziran'da yeniden doğacağız."



Bahçeli, Türkiye'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu söyledi.



El ele, omuz omuza, yürek yüreğe, milli varlığı ve güvenliği tehdit edenlere karşı aynı safta mücadele edeceklerini vurgulayan Bahçeli, konu vatansa siyasetin ikinci planda kaldığını belirtti.



Sevdalarının Türkiye, Türk-İslam ülküsünün parlak geleceği olduğuna dikkati çeken Bahçeli, sevgi ve bağlılıklarının kökeni, mezhebi, yöresi ne olursa olsun herkese yeteceğini kaydetti.



Bahçeli, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, 251 kişinin şehit olduğunu ve 2 bin 194 kişinin de yaralandığını hatırlatarak, şöyle konuştu:



"Ülkemiz ve milletimiz açısından 15 Temmuz bir dönümdür. Bu itibarla hiçbir şeyin eskisi gibi olması beklenemezdi, Türkiye'nin acilen yeni bir atılım ve ilerleme sürecine girmesi lazımdı. 7 Ağustos Yenikapı ruhu ile oluşan milli birlik ve beraberlik şuurunun diri tutulması, Türkiye'nin sığ tartışmalardan kurtulup, el birliğiyle düzlüğe çıkması amacıyla büyük bir sorumluluk üstlendik ve milletimizin bizlere yüklediği görevden kaçmadık. Siyasi gündemde kronik çekişme ve çatışma konusu olarak duran temel sorunları, bu anlayışla ele almak, ülkemizin önünü açmak ve geleceğini planlamak durumundaydık."



Siyasi tartışmaların, Türkiye'nin gelişmesine katkı sağlamadığı gibi aksine ülkeyi geriye götürdüğünü vurgulayan Bahçeli, bunların en önemlilerinden birinin de uzun zamandır ülkeyi meşgul eden yeni Anayasa kapsamında derinleşen hükümet sistemi tartışmaları olduğunu belirtti.



1982 Anayasası'nın barındırdığı "darbe ruhu"nun bugüne kadar yapılan 18 değişikliğe rağmen giderilemediğini ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:



"15 Temmuz'dan sonra geniş tabanlı, uzlaşmaya dayalı ve çift başlılıktan kaynaklanan krizleri bitirecek bir hükümet sistemine duyulan ihtiyaç, göz ardı edilemezdi ve biz de bunun gereğini yaptık. Milliyetçi Hareket Partisi, millet yararına olduktan sonra her zaman, her zeminde uzlaşmadan yana olduğunu göstermiştir. Siyaset kurumunun dış müdahaleye açık olduğu, eksik ve aksak yönlerinin bulunduğu, parlamenter sistemin ya revize edilmesi ya da yeni bir hükümet sistemi ile bu pürüzün tamamen ortadan kaldırılması için çağrımızı yaptık. Bu çağrımız, Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından karşılık buldu ve yeni bir hükümet sisteminin yasal alt yapısı için gerekli mutabakat sağlandı. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve siyasi mukavemetinin artırılması, devletin ve milletin bekasını tehdit eden unsurların engellenmesi, hayati bir önem arz ediyordu. Türkiye'nin sistem değişikliğine gitmesini zorunlu kılan şartlar da 15 Temmuz darbe girişimiyle belirginleşmişti."



MHP'nin her zaman olduğu gibi son süreçte de vatan ve millet için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini belirten Bahçeli, "Bekamıza yönelik tehditleri etkisizleştirmek için alınması gereken tedbirleri aziz milletimizle paylaştık. Türkiye'nin içinde bulunduğu yüksek iç ve dış tehditler, bölgemizde cereyan eden şiddetli kaos ve istikrarsızlık ortamı, küresel vahşetin Türkiye üzerinde kurduğu baskılara karşı yönetim sistemimizden kaynaklanan açmazların giderilmesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi mecburi hale getirmişti" dedi.



Türkiye'de siyasi kargaşa ve dış kaynaklı müdahalelere kapı aralayan yönetim sisteminin, yerini, güçlü ve istikrarlı bir hükümet sistemine bıraktığının altını çizen Bahçeli, ülkenin ufkunu gölgeleyen önemli bir sorunun, uzlaşma kültürüyle ortadan kaldırıldığını kaydetti.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, gelecek yüzyılların teminatı olduğuna değinen Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, devlet çarkının pürüzsüz dönmesine, bürokratik oligarşinin kökünden bitmesine, kararların tesirli ve verimli şekilde alınmasına hizmet edecektir. Yeni sistemle birlikte kuvvetler ayrımı daha da netleşecek ve güçlenecektir. Yargı bağımsız ve tarafsız, yasama daha güçlü ve yürütmenin vesayetinden uzak, yürütme ise daha aktif ve seri hale gelecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türk milletinin irade ve istikbalidir. Biz de buna destek vereceğiz, kurum ve kurallarıyla yerleşmesine katkı sunacağız" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı adaylarının söylemlerini de eleştiren Bahçeli, şöyle konuştu:



"24 Haziran'da mekruh ile mubahın bir arada olmayacağı ispatlanacaktır. 24 Haziran'da, zemzem ile zehri birleştirip altın kasede içirmeye çalışanların; 'Cumhuriyet elden gidiyor, diktatörlük geliyor' gürültüleri, silinip atılacaktır. 24 Haziran'da milli beka kazanacak, Cumhur İttifakı zafere ulaşacaktır. Milliyetçi ülkücü hareket, gönüldaşlarıyla, sevdalılarıyla, ülküdaşlarıyla, milletiyle, siyasi partisi ne olursa olsun oy veren vermeyen milyonlarca kardeşiyle bir ve beraberdir. Bunu karartmaya hiçbir çapsız ve çamur zihniyetin ömrü yetmeyecektir. FETÖ'cülerin, Türk düşmanlarının, ekonomik operasyonlarda döviz silahını kullananların ve bunların kuklalarının entrikaları, algı oyunları tutmayacaktır."



Bahçeli, seçimlere az bir süre kaldığını, Cumhur İttifakı'nın gölgelenmemesi, Yenikapı ruhu ve ittifak hukukunun zedelenmemesi gerektiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır, ittifakımız AKP ve MHP'dir. MHP'yi dışlamaya gücünüz yetmeyecektir" diyerek konuşmasını tamamladı.