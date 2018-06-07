MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kayseri Merkezli Bölge İstişare Toplantısı'nda konuştu.



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:



''Bizim anketimiz ahlaktır adalettir. Dedikodu mahalle aralarında yapılır biz siyaset yapıyoruz. Üstelik adam gibi mertçe ahlaklı bir şekilde yapıyoruz. Fitne günahkarların mesleğidir. Bunlara sırtınızı çeviriniz. MHP Türkiye'dir Türk milletidir vatanda duyulan eşsiz sevgidir sadakattir. MHP'nin yükselişini hiç kimse hiçbir nifak yuvası durduramayacaktır. Biz 49 yıllık millet hizmetindeyiz. Söz konusu milli beka oldu mu hiç kimseyi tanımayız. Fedakarlıksa isteneni yaparız yaptık yapıyoruz. FETÖ'nun oyunlarını bozduk. Türk düşmanlarının heveslerini kursaklarında bıraktık. MHP Türkiye'nin son kalesidir bu kale düşmeden Türkiye düşmeyecektir. MHP Türk milletinin son siperidir teslim alınmadan millet esaret yaşamayacaktır. Varsın başkaları ihanet ittifakıyla avunsun, FETÖ ittifakından medet umsun, zillet ittifakına umut bağlasın. Buz 'cumhur' diyeceğiz, 'cumhuriyet' diyeceğiz. Biz Türkiye'nin ittifak ve iradesiyle hepsini şaşkına, alayını sudan çıkmış balığa çevireceğiz.

YUNANİSTAN'A TEPKİ



Yunanistan'a kaçan FETÖ'cüler bu ülke tarafından korunmaya alınmıştır. Geçtiğimiz günlerde 7 hain tahliye edilmiş, güvenli barınma imkanına kavuşturulmuşlardır. Bu kepazelik ihanet değil midir? Bu düşmanlık sayılamayacak mıdır? Hani demokrasi insan hakları? FETÖ'cüleri himaye eden Yunanistan, Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynamakta hassasiyetlerini kaşıyarak kanatmaktadır. Son gelişmeler FETÖ ile Yunanistan'ı işgal planı denkleminde hem eşitlemiş hem de sabitlemiştir. Teröristlerin tahliye edilmesi teröre yardım ve yataklıktır. Darbeci askerlerin Türkiye'ye iadesi adalet ve ahlak görevidir. Yunanistan bundan kaçamaz.

''TÜRK BAYRAĞI, NASIL AFRİN'E DİKİLDİYSE AYNISI KANDİL'DE DE YAPILMALIDIR''



Güney sınırlarımız boyunca hiçbir terörist faaliyete müsaade edilmemelidir. Bu konuda devlet ve hükümetle biriz beraberiz. Teröristlerin barınak ve sığınakları yeryüzünden silinmelidir. Kandil ve çevresi tamamen yok edilmelidir. Türk bayrağı, nasıl Afrin'e dikildiyse aynısı da Kandil'de de yapılmalıdır. Zaman, ihanetin kökünü kurutma, kahramanlık zamanıdır, devir Türk devridir. Türkiye terör sorunundan kurtarılmalıdır. Başka yol ve çare yoktur. Teröristler bulundukları görüldükleri her yerde imha edilmelidir.



''TERÖRİSTTEN CUMHURBAŞKANI ADAYI BİLE ÇIKMIŞTIR''

Teröristten Cumhurbaşkanı adayı bile çıkmıştır. CHP'si HDP'si İP'i Saadet'i PKK'lı Demirtaş'ın lehine ortaklaşa af çağrısı yapmışlardır. Aday İnce, şerefli Türk generalinin apoletlerini sökme aklını acaba teröristlerden mi almıştır? Bunlara acırsak acınacak duruma düşeriz. Gevşersek bedel öderiz.''