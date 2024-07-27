"Bahçeme tavuk girdi" kavgasında kan aktı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

İlçeye bağlı Alaçat köyünde Ümit Yapıcıoğlu, iddiaya göre akrabalarının beslediği tavukların, bahçesine girmesi nedeniyle yengesi Nurten Yapıcıoğlu ile tartışmaya başladı.



Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşürken Ümit Yapıcıoğlu tabancayla ateş açtı. Olayda kurşunların isabet ettiği Nurten Yapıcıoğlu ile araya girmeye çalışan yeğeni Ali ve akrabası Kadir Yapıcıoğlu, yere yığıldı.



HAYATINI KAYBETTİ



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrollerinde Nurten Yapıcıoğlu ve Ali Yapıcıoğlu'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Yaralı olan Kadir Yapıcıoğlu ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Kadir Yapıcıoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.



GÖZALTINDA



Tavuk tartışmasında akrabalarına kurşun yağdıran Ümit Yapıcıoğlu’nun gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

20 YIL ÖNCE DE EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ



Ümit Yapıcıoğlu'nun 2004 yılında Kocaeli'nin Derince ilçesi Dumlupınar Mahallesi Doğan Apartmanı'nda eşi Özlem Yapıcıoğlu'nu (23), aralarında çıkan tartışma sonucu defalarca bıçaklayarak öldürdüğü ve yapılan yargılamanın ardından hapse gönderildiği ve yıllar önce tahliye olduğu ortaya çıktı.

