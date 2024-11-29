Bahçesaray Belediye Başkanı'na 3 yıl 5 ay ceza

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DEM Parti'den Bahçesaray Belediye Başkanı seçilen Ayvaz Hazir, 24 Aralık 2015'te yaptığı "sözde özyönetim" açıklamasıyla ilgili yargılanıyordu.



19 sanığı daha olan davanın karar duruşması Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Hazir; "Terör örgütüne üye olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek" ve "suç işlemeye alenen tahrik" suçlarından 3 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Diğer 18 sanığa da 3 yıl 5 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.



Davada bir sanık ise beraat etti.