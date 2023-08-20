Bahçeşehir’de vale cinayeti

Bahçeşehir Gölet Parkı'nda vale noktasından araba anahtarı çalıp kaçmaya çalışan grubu durdurmak isteyen genç, arabadan açılan ateşle vurularak öldürüldü.

Bahçeşehir’de vale cinayeti

İstanbul Bahçeşehir'de araba anahtarı çalıp kaçan grup, valeyi öldürdü.

İddiaya göre, araçla gelen bir grup vale noktasına gelip lüks model aracın anahtarını çalıp arabayla kaçmaya çalıştı. Bu sırada orada çalışan Ogün T. durumu fark edip araçları kovalamaya başladı.

Bahçeşehir’de vale cinayeti - 1

Aracın önünü kesmeye çalıştığı esnada Ogün T.'nin geldiğini farkeden şüphelilerden biri, silahına davranarak Ogün T.’ye iki el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

KAMERALARA YANSIDI

Kurşunların hedefi olan Ogün T. arkadaşlarının olduğu yere dönmeye çalıştığı esnada yere yığıldı.

Bahçeşehir’de vale cinayeti - 2

Arkadaşları polis ve sağlık ekiplerine verdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ogün T. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüphelilerin, ikiz plakalı ve cam filmli araç kullandıkları belirlenirken yakalanma çalışmaları devam ediyor.

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