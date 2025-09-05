Bahçesindeki ağacı keserken altından kalıp öldü

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bahçesinde kestiği ağaç Hasan Eriş’in üzerine devrildi. Eriş'in, ağacın altında kaldığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle ağacın altından çıkarılan Eriş, ambulansla Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Eriş, yaşamını yitirdi.



Jandarmanın olayla ilgili incelemesi devam ediyor.