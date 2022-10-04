Bahçesindeki çalıları ateşe verdi, alevler kontrolden çıkınca kalp krizi geçirip öldü

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Mehmet Özdemir, evinin bahçesinde bulunan çalıları toplayıp tutuşturdu.

Bu sırada kontrolden çıkan alevler, geniş bir alana yayıldı. Alevleri söndürmeye çalışan Özdemir, olay yerinde fenalaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri de Özdemir'e müdahalede bulundu.

Hastaneye sevk edilen Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Özdemir'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.