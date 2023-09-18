Bahçesindeki çalıları ateşe verince dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti

İnegöl'ün kırsal Hilmiye Mahallesi'nde Yusuf Ziyaettin Ayaz (70), bahçesindeki otları temizlemek için tutuşturdu. Yangın rüzgarın etkisiyle çalılık alana sıçradı.

Ayaz, yayılan yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenerek fenalık geçirdi. Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler alevlere müdahale ederek söndürürken, sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.



Yaşlı adamın cenazesi, savcının incelemesinin ardından kat'i ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.