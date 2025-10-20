Bahçesindeki otları yakmak istedi: Fenalaşıp alevlerin arasında can verdi
Niğde'de bahçesindeki otları yakarken fenalaşan Erdal Öner, alevlerin arasında kaldı. Öner, hayatını kaybetti.
Gümüşler beldesinde evinin bahçesinde temizlik yapmak için kuru otları yakan Erdal Öner, fenalaşarak yere yığıldı.
Öner, alevlerin arasında kaldı.
Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından yangın söndürülürken Öner'in cansız bedenine ulaşıldı.
KALP KRİZİ Mİ?
Olaydan önce kalp krizi geçirdiği üzerinde durulan Öner'in cesedi otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
