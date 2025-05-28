Bahçesindeki yangını söndürmek isterken can verdi
Edremit'te kuru otları yakan bir kişi, büyüyen alevleri söndürmek isterken yaşamını yitirdi.
Edremit'te çıkan ot yangınında bir kişi öldü.
Edinilen bilgiye göre, olay Çıkrıkçı Mahallesi'nde meydana geldi.
Bahçesinde kuru otları yakan Remzi S., alevlerin büyümesi üzerine yangını söndürmeye çalıştı ancak ateş, vücudunun bir kısmına sıçradı.
Remzi S. kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Cenazesi, Darsofa Mahallesi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.
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