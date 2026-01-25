Bahçesine girenleri korkutmak için rastgele ateş açtı, balkondaki genç öldü

Mersin'deki olay Tarsus Gazipaşa Mahallesi 1917. Sokak'ta meydana geldi.



Mersin Valiliği'nin açıklamasına göre, mahallede Suriye’de meydana gelen olayları protesto etmek amacıyla DEM Parti Tarsus İlçe Başkanlığı organizasyonunda yaklaşık 100 kişinin katılımıyla izinsiz bir gösteri düzenlendi. Yapılan görüşmelerin ardından kalabalık saat 20.20 sıralarında dağıldı.

İzinsiz gösterinin sona ermesini müteakip, bir grup şahsın bir evin bahçesine girmesi üzerine ev sahibiyle grup arasında tartışma yaşandı. Bu sırada ev sahibi tarafından havaya ateş açıldı. Bu sırada karşı binanın balkonunda bulunan Suriye uyruklu 23 yaşındaki Baran Abdi'nin başına mermi isabet etti.

Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

Olayın ardından havaya ateş eden H.K. ve oğlu A.K. silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.