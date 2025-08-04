Bahçeye kaçan top mahalleyi karıştırdı: "Conolar kamyonetle geldi"
Adana'da bahçeye kaçan top olay çıkardı. Kamyonetle çok sayıda kişinin geldiği mahallede iki kişi feci şekilde dövüldü. Polis kavgaya karışanları gözaltına aldı.
Adana'da bahçeye kaçan top nedeniyle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.
Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre 2 Ağustos günü, Bayram Uyandı'nın (31) oğlu sokakta top oynarken, topu komşularının evinin bahçesine düştü.
Çocuk topu istedi ancak komşu topu vermeyince, çocuk babasına haber verdi.
Uyandı, aşağı gelip topu almak istediğinde komşu kadın topu vermedi.
Bunun üzerine Uyandı, bahçeye girip topu aldı. Komşu kadın bağırarak taciz edildiğini söyleyince, Uyandı da çocuğunu da alıp eve götürdü.
Bir süre sonra kadının kocası Uyandı'nın evine gelip onu tehdit edip bütün akrabalarını çağırdı.
Kamyonetle çok sayıda insan ellerinde sopa ve silahla sokağa geldi.
Uyandı'yı kamyonet ile köşeye sıkıştıran saldırganlar sopalarla dövmek istedi.
Bu sırada Uyandı'nın kardeşi Yusuf Uyandı (22) araya girerek ağabeyinin dövülmesini önledi.
Ancak kendisi de sopa darbesiyle kolundan yaralandı.
"HAMİLE KADIN DÖVÜLDÜ"
İddiaya göre, Uyandı'nın hamile eşi de "Ben hamileyim dokunmayın." demesine rağmen sopayla dövüldü.
Uyandı ailesi Conolara karşı koyamayarak evlerine kaçıp canlarını zor kurtardı.
Bu sırada Bayram Uyandı telefonunu düşürdü.
Düşen telefonunu bir kadın alıp götürdü bir daha da vermedi.
Uyandı ailesi polise şikayette bulundu.
Polis mahalleye gelip kavgaya karışanları gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlar ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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