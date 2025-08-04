Bahçeye kaçan top mahalleyi karıştırdı: "Conolar kamyonetle geldi"

Bunun üzerine Uyandı, bahçeye girip topu aldı. Komşu kadın bağırarak taciz edildiğini söyleyince, Uyandı da çocuğunu da alıp eve götürdü.

Bir süre sonra kadının kocası Uyandı'nın evine gelip onu tehdit edip bütün akrabalarını çağırdı.

Kamyonetle çok sayıda insan ellerinde sopa ve silahla sokağa geldi.

Uyandı'yı kamyonet ile köşeye sıkıştıran saldırganlar sopalarla dövmek istedi.

Bu sırada Uyandı'nın kardeşi Yusuf Uyandı (22) araya girerek ağabeyinin dövülmesini önledi.

Ancak kendisi de sopa darbesiyle kolundan yaralandı.

"HAMİLE KADIN DÖVÜLDÜ"

İddiaya göre, Uyandı'nın hamile eşi de "Ben hamileyim dokunmayın." demesine rağmen sopayla dövüldü.

Uyandı ailesi Conolara karşı koyamayarak evlerine kaçıp canlarını zor kurtardı.

Bu sırada Bayram Uyandı telefonunu düşürdü.

Düşen telefonunu bir kadın alıp götürdü bir daha da vermedi.

Uyandı ailesi polise şikayette bulundu.

Polis mahalleye gelip kavgaya karışanları gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.