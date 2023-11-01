Bahçeye kaçan topunu almak istedi: Önce elektrik çarptı sonra teller kesti

Olay Paşacık Mahallesi 1617 Sokak'ta bulunan müstakil evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla top oynarken topun müstakil evin bahçesine kaçması sonucu Efekan U. (14) korkuluklara tırmanıp bahçeden topunu almak istedi.
Beton duvarın üzerine çıkmak için demir korkuluğa tırmanan çocuk beton duvar ve üzerinde bulunan demir korkuluğun üstündeki jiletli tellere elektrik verilmesi sonucu akıma kapıldı. Elektrik çarpması ile jiletli tellere takılarak evin bahçesine düşen çocuk hem elektrik çarpması hem de jiletli tellerin kesmesi sonucu yaralandı. Elektrik çarptığı için bahçede yaralı halde mahsur kalan çocuğa kimse müdahale edemedi.
Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri evin bahçe kapısından içeriye girerek çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Vücudunun çeşitli yelerinde jilet kesiği olan ve elektrik çarpması ile yaralanan çocuk ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
EV SAHİBİ GAZETECİYE KÜFÜR EDİP TELEFONUNU GASBETTİ
Olay yerine gelerek görüntü çeken gazeteci ise ev sahibinin saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Ev sahibi Fatih T. tarafından telefonu zorla alınarak saldırıya uğrayan gazeteci uzun süre telefonunu almak için ricada bulunurken, kayıt yaptığı esnada alınan telefonu kayıtta kaldığı için o anlar da cep telefonu tarafından kaydedildi. Gazeteci ısrarla “Telefonumu alabilir miyim?” derken Fatih T. isimli ev sahibi, “Çek git şuradan. Çek git şuradan diyorum. Terbiyesizlik yapma, telefonunu da seni de” diyerek küfürler etti. Telefonu uzun süre vermeyen ev sahibi ve yakınları gazetecinin çektiği görüntüleri sildi. Gazetecilerin durumu polise bildirmesi üzerine telefon gazeteciye verilirken, gazeteci, ev sahibi Fatih T.’den şikayetçi oldu.
"BÜTÜN VÜCUDUMU ELEKTRİK ÇARPTI"
İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Efekan U. ise yaşadığı olayı anlattı. Topunu almak için duvara tırmanmak istediğini belirten Efekan U., “Elektrik çarptı beni. Kaburgalarım demire ve tele değdi. Bütün vücudumu elektrik çarptı. Hissettim o elektriği. Hatta parmağımda tele takıldı 3 dikiş attılar” diye konuştu.
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