Bahçeye kaçan topunu almak istedi: Önce elektrik çarptı sonra teller kesti

Olay Paşacık Mahallesi 1617 Sokak'ta bulunan müstakil evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla top oynarken topun müstakil evin bahçesine kaçması sonucu Efekan U. (14) korkuluklara tırmanıp bahçeden topunu almak istedi.

Beton duvarın üzerine çıkmak için demir korkuluğa tırmanan çocuk beton duvar ve üzerinde bulunan demir korkuluğun üstündeki jiletli tellere elektrik verilmesi sonucu akıma kapıldı. Elektrik çarpması ile jiletli tellere takılarak evin bahçesine düşen çocuk hem elektrik çarpması hem de jiletli tellerin kesmesi sonucu yaralandı. Elektrik çarptığı için bahçede yaralı halde mahsur kalan çocuğa kimse müdahale edemedi.

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri evin bahçe kapısından içeriye girerek çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Vücudunun çeşitli yelerinde jilet kesiği olan ve elektrik çarpması ile yaralanan çocuk ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.