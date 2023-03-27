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"Bahçeye tavuk girdi" kavgasında 7 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da "bahçeye giren tavuk" nedeniyle köy sakinleri arasında kavga çıktı. Budama bıçaklarının da kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı.

"Bahçeye tavuk girdi" kavgasında 7 kişi yaralandı

'ın Çay ilçesinde bahçeye tavuk girmesi nedeniyle çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Deresinek köyünde M.Ö. (49), A.Ö. (76), U.Ö. (43), N.H.Ö. (22) ve N.Ö (15) ile E.A. (34), Ö.A. (39), F.A. (63), H.A. (24) ve F.A (53) arasında bahçeye tavuk girmesi sebebiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar tahra (bir tür eğri budama bıçağı) da kullanarak birbirlerini yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan E.A, Ö.A, F.A, H.A. ve F.A. Çay Devlet Hastanesi'nde, M.Ö, A.Ö, U.Ö, N.H.Ö. ve N.Ö. Bolvadin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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