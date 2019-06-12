Kahramanmaraş'ta bahçe temizliği yapılırken yakılan ateş kontrolden çıkarak 2 hektar ormanlık alanın yanmasına neden oldu.
Yangın, öğle saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin kırsalındaki Terzi Deresi mevkiinde meydana geldi.
Bir evin bahçesindeki kuru otları temizlemek için yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı ve alevler hızla yayıldı.
YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ HAVADAN DESTEK VERDİ
İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına 5 arazöz, 3 su tankı ve yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi.
Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda kontrol altına alınan yangında 2 hektar örtü alanı yandı. Yangında evin zarar görmediği belirtildi.