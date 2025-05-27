Bahis, dolandırıcılık ve çocuk müstehcenliği suçlaması... 46 şehirde büyük operasyon: 75 kişi tutuklandı

İstanbul, Ankara, Gaziantep, Osmaniye, Edirne, Yalova, Kilis, Batman, Isparta, Sivas, Ordu, Kütahya, Kayseri, Hatay, Kırşehir, Aksaray merkezli Kocaeli, Antalya, Yozgat, Samsun, Şanlıurfa, İzmir, Adana, Adıyaman, Bartın, Bayburt, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Giresun, Malatya, Mardin, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Balıkesir, Afyonkarahisar, Trabzon, Mersin, Denizli, Aydın, Konya, Çorum, Düzce, Elazığ ve Erzincan olmak üzere toplam 46 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 171 şüpheli gözaltına alındı.

74 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Operasyon kapsamında gözaltına alınıp mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 74'ü tutuklandı. 15 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor. YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNE ELEMAN SAĞLADILAR İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu şüphelilerin yüksek kazanç, düşük faizli kredi fırsatı ve ürün satışı adı altında dolandırıcılık faliyetinde bulunduklarını kaydetti. Yerlikaya ayrıca, gözaltına alınanlardan bazılarının yasa dışı bahis sitelerine alt yapı sağladığını, kumar oynatıp, para nakline aracılık ettiklerini bildirdi.

Aynı isimlerin yasa dışı bahis platformunda canlı destek elemanı olarak görev aldıkları da kaydedildi.



Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleşen operasyonda çok sayıda tabanca ile dijital materyale de el konuldu.

Bakan Yerlikaya ayrıca, bu kabine döneminde 16 milyar 603 milyon liralık mal varlığına el koyduklarını ifade etti.