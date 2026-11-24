Adalet Bakanı Akın Gürlek , yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen 5 ayrı soruşturmada haklarında adli işlem yapılan 332 kişiden 245'inin gözaltına alındığını bildirdi.

NSosyal hesabından, "Hiçbir suça ve suç örgütüne geçit vermeyeceğiz" başlığıyla açıklama yapan Gürlek, toplumun huzurunu ve vatandaşların güvenliğini hedef alan suçlarla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti.

Bakan Gürlek, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında bugün birçok ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini belirterek, şöyle devam etti:

“ARPA” SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

"Denizli Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada, ARPA isimli suç örgütünün 5 ilde 19 hücre yapılanması oluşturduğu ve soruşturma kapsamında yaklaşık 12 milyar lira işlem hacmi bulunduğu tespit edilmiştir. 3 örgüt lideri, 32 yönetici ve 92 üyeden oluşan toplam 127 şüpheliye yönelik Denizli merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 1'i örgüt lideri, 13'ü örgüt yöneticisi olmak üzere 89 şüpheli yakalanmıştır. 38 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir."

“YARAMAZLAR” SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma hakkında da bilgi veren Gürlek, "Kamuoyunda 'Yaramazlar' olarak bilinen suç örgütünün yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan banka hesaplarında yaklaşık 6,1 milyar lira işlem hacmi tespit edilmiştir. 106 şüpheliye yönelik Sakarya merkezli 15 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 79 şüpheli yakalanmıştır. Şüphelilerden 7'sinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlenmiştir. Yurt dışında olduğu tespit edilen 2 şüpheliyle birlikte toplam 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir." ifadelerini kullandı.

Gürlek, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 17 şüphelinin banka ve kripto para hesaplarında yaklaşık 3 milyar 500 milyon lira işlem hacmi tespit edildiğini aktararak, "Afyonkarahisar merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli yakalanmıştır. Yurt dışında olduğu tespit edilen 2 şüpheliyle birlikte toplam 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir." bilgisini verdi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, 8 şüpheliyle bağlantılı yaklaşık 3 milyar lira işlem hacmi belirlendiğini belirten Bakan Gürlek, "Şüphelilerden birinin ceza infaz kurumunda bulunması, bir diğeri hakkında ise yakalama kararı olması nedeniyle 6 şüpheliye yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir." ifadelerini kullandı.

Gürlek, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis ve suç gelirlerini aklama soruşturmasında da 74 şüphelinin hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar liralık işlem hacmi tespit edildiğini ifade ederek, Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 59 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Şüphelilerden 2'sinin ceza infaz kurumunda bulunduğunun belirlendiğini aktaran Gürlek, 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğünü kaydetti.

Bakan Gürlek, soruşturmalarda görev alan görevlilere teşekkür ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiç kimse, yasa dışı faaliyetlerini farklı hesaplar ve karmaşık para transferleriyle gizleyerek adaletten kaçabileceğini düşünmesin. Suç örgütlerinin tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak, vatandaşlarımızın haklarını korumak ve sorumluların adalet önünde hesap vermesini sağlamak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."