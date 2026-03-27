Bahis şebekesine operasyon: Emlakçıyı iletişim merkezi yapmışlar
27.03.2026 08:42
Şüphelilerin emlakçı ve kıraathaneleri iletişim merkezi gibi kullandıkları belirlendi.
İstanbul merkezli dört şehide yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.
Yasa dışı bahisle mücadele sürüyor. Bu kapsamda yeni bir operasyon yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
EMLAKÇILARI İLETİŞİM MERKEZİ YAPMIŞLAR
Zanlıların organize şekilde iki internet sitesi üzerinden kapalı devre diye tabir edilen yöntemle kıraathane, emlak ofisi ve iletişim dükkanı gibi iş yerlerini kullanarak bahis ve kumar oynattıkları belirlendi.
Ekiplerce adres ve kimlikleri belirlenen 28 şüpheli, İstanbul, Şanlıurfa, Antalya ve Ağrı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.