Bahisli horoz dövüşüne baskın: Hayvanları koruma derneği başkanı yakalandı
Muğla'da bahisli horoz dövüşü yaptırdığı belirlenen yere baskın yapıldı. Köyceğiz Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Ü.B. ve 14 kişi yakalandı.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün Döğüşbelen Mahallesinde bahisli horoz dövüşü yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler orman içerisinde horoz dövüştüren Köyceğiz Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Ü.B. ile birlikte 15 şüpheli yakalarken, 20 horoz muhafaza altına alınarak Köyceğiz İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.
Şüphelilerle ilgili adli işlem başlatılırken, ayrıca ormanlık alana girmeleri sebebiyle idari para cezası uygulandı.
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