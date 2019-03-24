Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi, Gaziantep 3. İş Mahkemesinin, bahşişleri kesildiği için işten ayrılan S.Y'yi haklı bularak restoran sahibinin 3 bin 722 lira tazminat ile kesilen bahşişler için bin 197 lira ödemesine hükmeden kararını itiraz üzerine inceledi.

Daire'nin kararında delillerin hukuka uygun değerlendirildiği bildirildi.



Kararda şu ifadelere yer verildi:



"Kasiyerin bahşiş alacağından haksız kesinti yapıldığı anlaşıldığından işverenin ödenmeyen ücret alacağının bulunduğu nazara alındığında fesih haklı nedene dayanmaktadır. Kasiyerin kıdem tazminatına hak kazandığı, mahkemede bu alacaklar yönünden bilirkişi raporuna değer verilerek karar verilmesinde isabetsizlik bulunmadığı anlaşılmıştır."



Daire, yerel mahkemenin, işverenin kasiyere 2 yıllık çalışması için 3 bin 722 lira ve kesilen bahşiş için bin 197 lira ödemesine hükmeden kararını uygun buldu.