İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karabağlar'da ormanlık alanlardaki yangınla ilgili konuştu.

Büyük bir felaket yaşadığını belirterek, "Bu felaket belki de İzmir'in en büyük yangınlarındandı." diyen Soyer şunları söyledi:

"Yanan alan 500 hektar olarak ifade edildi fakat yaptığımız tespitler 5 bin hektar alanın üzerinde bir alanın yanmış olduğunu gösteriyor. İzmir tarihine baktığımız zaman bu yangının en büyük yangınlardan biri olduğunu söylemek yanlış değil."

YANGIN BÖLGESİNDE MECLİS TOPLANTISI

İzmir'in ciğerlerini kaybettiğini ifade eden Soyer, Ege Orman Vakfı'nın bir bağış kampanyası başlattığını hatırlatarak, "Ama mesele sadece fidan dikmekten ibaret değil. Mesele dikilecek ağacın türünden onun korunmasına, vatandaşların ona sahip çıkma bilincine, eğitimine, birçok alanda adım atılmasını gerektiren hikayedir. Lütfen fikirlerinizi bizimle paylaşın demiştik. Çok önemli tavsiyeler geldi. Biz de bunun üzerine 30 Ağustos Günü yanan alanda bir yangın buluşması yapma kararı aldık. İstiyoruz ki orada bize yazılı gelen mesajlar dışında sözlü olarak düşüncesini ifade etmek isteyen vatandaşlarımız kendilerini ifade etsinler" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli ile Soyer'in açıklamaları, birbirindne farklı rakamlar içerdi

Daha sonra yangınların olduğu bölgede İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'ni olağanüstü gündemle toplayacaklarını da açıklayan Soyer, "Oradan gelen önerileri ve bizim olgunlaştırdığımız düşünceleri karar haline getireceğiz ve Valiliğe götüreceğiz. Biz tüm İzmirlilerin düşüncelerini en büyük karar alma organı olan İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisinde değerlendireceğiz. İzmir'in geleceğiyle ilgili kararlar alacağız. 30 Ağustos'u iple çekiyoruz. O meydanda İzmir'in geleceğini etkileyecek kararları almak istiyoruz" dedi.