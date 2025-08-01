Bakan açıkladı: Başakşehir'de kediyi işkenceyle öldüren şüpheli yakalandı

"KIZIMI KANDIRMIŞ"



Cezve isimli kedinin sahibi Serpil Daşçı, "Bebekliğinden beri bende, 6 yıldır bendeydi. Kısırlaştırmıştım, adı Cezve'ydi. Adı bile vardı. Annesini köpek boğmuştu. Küçücüktü, ben aldım büyüttüm onu. Dün gece birlikteydik. Sabah kapıdan çıkarken ben ona, 'Kızım eve erken gel. Ben gideceğim. Gelir misin ben gitmeden?' dedim. Bana baktı, sonra kapıdan çıktı, gitti ve bir daha gelmedi. Bir kişi onu yerden yere çarptı. Bunu bir insan yapamaz, yapmamalı. Yan blokta tadilat varmış, boya badana işi. Çalışmaya gelmiş. Kızımı kandırıyor, sevmek için kucağına alıyor. Binanın içine sokuyor, orada başını okşuyor. Çocuğumun kuyruğundan tutup yere çarpıp, tekmeliyor. Eros neyse ona da onu yaptılar. Eros'u izlediğimde ben uyuyamamıştım. Benim çocuğumun bunu yaşayacağını hiç düşünmedim" dedi.