Bakan açıkladı: Depremzede öğrencilere istedikleri okullara nakil imkanı

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Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen depremzede öğrencilere nakil imkanına ilişkin açıklamada bulundu.

Depremden etkilenen 10 ildeki okullarda eğitim öğren öğrencilerin istediği illerdeki okullara nakillerinin yapılacağı belirtildi.

Depremden etkilenen 10 ilimizdeki okullarda eğitim görmekte olan öğrencilerimizin istediği illerdeki okullara nakillerini yapacağız.



Öğrenci, öğretmen ve velilerimizin bu zorlu süreçte her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz.