Bakan açıkladı: Depremzede öğrencilere istedikleri okullara nakil imkanı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ildeki öğrencilerin istedikleri okullara nakillerinin gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan açıkladı: Depremzede öğrencilere istedikleri okullara nakil imkanı
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! 

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.


Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen depremzede öğrencilere nakil imkanına ilişkin açıklamada bulundu.

Depremden etkilenen 10 ildeki okullarda eğitim öğren öğrencilerin istediği illerdeki okullara nakillerinin yapılacağı belirtildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...