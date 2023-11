Bakan açıkladı: Kadınlara esnek ve uzaktan çalışma modeli geliyor

KADINA KARŞI ŞİDDET



Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesinin çok net olduğuna vurgu yapan Bakan Göktaş, "Bu ilke karşısındaki her türlü davranışla da mücadelemizi topyekun vereceğiz. Ülkemizde uygulanan ve dünyanın pek çok yerinde olmayan KADES ve GAMER Elektronik Kelepçe İzleme Sistemi, bu konuda verdiğimiz mücadelede hayati uygulamalardır. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleştireceğimiz ve 2 gün sonra gerçekleşecek 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programımızla da kadına yönelik şiddet önleyici politikalarımızı ve iş birliklerimizi güçlendireceğiz. 25 Kasım'da devletimizin tüm kurumlarıyla kadına yönelik şiddetin karşısında olduğunu bir kez daha yüksek sesle dile getireceğiz." dedi.



KADIN SİYASETÇİLER MOBBİNGE MARUZ KALIYOR



12'nci Kalkınma Planı'nda kadınlara yönelik hedeflere ayrı başlıkta özel olarak yer verdiklerini kaydeden Bakan Göktaş, şunları söyledi:



"Kadınların tüm imkanlardan eşit biçimde yararlanmaları, her türlü şiddet ve ayrımcılıktan uzak yaşamaları, her alanda temsil ve katılımlarının artırılması çalışmanın temel amaçları arasında yer alıyor. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda da çalışma başlıklarımızı Eğitim, Sağlık, Ekonomi, Liderlik ve Karar Alma Mekanizmalarına Katılım, Çevre ve İklim Değişikliği olarak belirledik. Kadınlara yönelik tüm çalışmalarımızın ana hedeflerinden biri de önlerine bir engel gibi çizilen görünmez sınırları aşmalarına yardım etmektir. Bakanlık olarak kadınların sosyal yaşama ve istihdama katılımına yönelik yürüttüğümüz pek çok proje mevcut. Bu projelerimizin her biri fırsat eşitsizliğinin yarattığı boşluğu kapatmaya, kadınların daha özgür ve daha kararlı olmalarına hizmet edecektir. Üzülerek belirtmek isterim, yapılan araştırmalar gösteriyor ki, dünyanın neresinde olursa olsun kadın siyasetçiler erkek siyasetçilere kıyasla daha fazla psikolojik yıldırmaya (mobbing) maruz kalıyor. Bu durumu değiştirecek adımları atıyoruz ve daha fazlasını gerçekleştirmek için çalışmaya devam ediyoruz."

