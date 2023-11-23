Bakan açıkladı: Kadınlara esnek ve uzaktan çalışma modeli geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya'da Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Kadın- Erkek Fırsat Eşitliği'nin Sağlanması ve Kadınların Güçlenmesi Programı (KEFEK) Başkanlar Toplantısı'nda konuştu.



Milletin en güçlü kalesinin aile, bu kalenin en güçlü neferinin de kadın olduğunu ifade eden Bakan Göktaş, kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapmak durumunda kalmaması için esnek ve uzaktan çalışma modeli, hibrit çalışma modeli ve mahalle tipi kreşler üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Çalışmalar nihayete erdiğinde, kadınların iş ve aile dengesinin sağlanmasında öncü adımlar atmış olacaklarını söyleyen Bakan Göktaş, "Ülkemizin temel politikaları ve bakanlığımızın çalışmalarında, kadınların istihdam ve iş gücü piyasasına katılımlarının artırılması hep önceliğimiz oldu. TÜİK verilerine göre, 2005'te 4 milyon 773 bin olan kadın istihdam sayımızı 2 kattan fazla artırarak yaklaşık 11 milyona ulaştırdık." diye konuştu.