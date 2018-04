Bakan Arslan, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Kars Harakani Havalimanı'nda, Kars Valisi Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.



Ardından DSİ salonunda gerçekleştirilen Kars 5. İl Kadın Kolları Olağan Kongresi'ne katılan Bakan Arslan, yaptığı konuşmada, Türk kadınının tarih boyunca günümüzde de olduğu gibi hayatın her yerinde, her alanında başarılı bir şekilde yer aldığını belirtti. Arslan, Türk milletinin kültüründe de dini inancında da kadının yerinin çok önemli olduğunu vurguladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'ye çağ atlatan birçok projenin altına imza attıklarını ifade eden Arslan, şöyle devam etti:



"Sizlerin güçlü duruşu, davaya sahip çıkışı sayesinde bugün geleceğe daha umutla bakıyoruz. Daha umutla baktığımız için 2023'ü hedefliyoruz ve büyük idealler hedefliyoruz, 2035'i hedefliyoruz, 2053'ü hedefliyoruz, onunla yetinmiyoruz, 2071 vizyonu ortaya koyuyoruz ve Türkiye'ye sizinle birlikte yolumuza devam ediyoruz. 80 yılda yapılanın 3-4 katını AK Parti olarak 15 yılda yaptık."



"İHRACAT RAKAMIMIZ 158 MİLYAR DOLARA GELDİ"



Arslan, son dönemde dünyada devam eden 10 büyük projenin 6'sının Türkiye'de olduğunu vurgulayarak, "Biz biliyoruz da Türkiye'nin başarısını çekemeyenler, Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini çekemeyenlerin kuruluşlarının ağzından bu ifadelerin açıklanmış olması, bunun kayıtlara düşmüş olması çok önemli. Son dönemlerde dünyanın gidişatına yöne veren 10 büyük projenin 6'sı Türkiye'de yapılıyor. Bundan memnun olmamak, mutlu olmamak mümkün değil. Sadece 15 yılda ihracat rakamımız 35 milyar dolardan 158 milyar dolara geldi, neredeyse 4 katı." dedi.

Türkiye'nin her alanda olduğu gibi ekonomide önemli bir büyüme oranını yakaladığına dikkati çeken Bakan Arslan, şu değerlendirmelerde bulundu:"Avrupa, dünya ekonomik krizlerle uğraşırken Türkiye, IMF'ye olan borcunu, AK Parti'den önce bizim başımıza boyunduruk şekilde takılan o borcu temizlemekle kalmadık, geçen sene dünyanın en büyük büyüme oranını yakaladı, yüzde 7,4. Birileri 'Türkiye batıyor, Türkiye bitiyor, yok oluyor, ekonomisi batıyor' derken Türkiye onlara inat dünyaya bir ders daha verdi. Dedi ki 'Sizlere inat dünyadaki en büyük büyüme oranını gerçekleştireceğim.' G-20 dediğimiz dünyanın sürükleyicisi olan 20 ülke içerisinde bir numara. Çin'den de Hindistan'dan da önce… Sizlerin desteği devam ettiği sürece inşallah bundan sonra rekorlar kırarak geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz."Arslan, Türkiye'nin ürettiği kaynakları, ülkenin imkanlarını insanların ihtiyacına harcadıklarını belirterek, şunları aktardı:"Dünyanın sayılı ülkeleri yüksek hızlı trenle tanışmışken Türkiye hızlı tren işletmecisi ülke haline geldi. Bunu yaparken İstanbul'da iki kıtayı denizin altından bağlayan Marmaray'ı yaptık. İki kıtayı denizin altından bağlayan Avrasya'yı yaptık. İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, İstanbul-İzmir otoyolunu, Osman Gazi Köprüsü dahil yaptık ve bugün bunlarla yetinmediğimizi ortaya koyuyoruz, ortaya koyduğumuz için de 1915 Çanakkale Köprüsü'nü yapıyoruz. İstanbul'da dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz. Bununla da yetinmiyoruz, dünyanın gıptayla izlediği, olmasın diye can attığı, Türkiye'nin yolunu kesmeye çalıştığı Kanal İstanbul'u yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz inşallah. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu gibi bir dünya projesini bitirdik, tek başına yetmez, Kars Lojisitik Merkeziyle daha anlamlı hale gelecek. AK Parti 15 yıldır yapmayacağı hiçbir sözü vermedi, verdiği her sözün arkasında duruyor."Türkiye'de daha önce 26 aktif havalimanı varken şimdi 55 havalimanına çıktığına dikkati çeken Arslan, "Türkiye genelinde iç-dış hat yılda 35 milyon yolcuya hizmet ederken geçen sene 193 milyon yolcuya hizmet ettik. Bu Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi, Kars'ın, Ardahan'ın, Iğdır'ın, Ağrı'nın da bundan nasibini alması anlamına geliyor." ifadesini kullandı.Arslan, Kars-Erzurum-Erzincan-Sivas, İstanbul'a kadar hızlı tren planladıklarına değinerek, şunları kaydetti:"Bununla da yetinmiyoruz Kars-Iğdır-Dilucu-Nahçivan demiryolunu planlıyoruz. Diyoruz ki biz bu yolları yaparsak, ulaşımı kolaylaştırarak bu bölgeye yatırım gelir. Bu bölgeler büyür, bu bölgeler güçlenir. Bize her türlü çelmeyi takmaya, engellemeye çalışıyorlar, onun için her türlü oyunu oynuyorlar, bugüne kadar onların oyununu bozduğumuz gibi bugünden sonra da bozacağız."Bakan Arslan, daha sonra AK Parti Ardahan Kadın Kolları Kongresine katılmak üzere karayoluyla Ardahan'a hareket etti.