Son dakika haberi!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonda görüştü.
Akar ile Shanahan'ın görüşmesinde, Suriye'deki son gelişmeler ve savunma alanındaki ikili ilişkilerle ilgili konular ele alındı.
Türkiye
Son dakika haberi!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonda görüştü.
Akar ile Shanahan'ın görüşmesinde, Suriye'deki son gelişmeler ve savunma alanındaki ikili ilişkilerle ilgili konular ele alındı.