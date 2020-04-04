Bakan Akar açıkladı: MKEK haftada 2.5 milyon maske üretecek

Milli Savunma Bakanı Akar,"Dikimevi Müdürlüklerince haftada 1 milyon maske, 5 bin tulum, İlaç Fabrikasınca 5 bin litre dezenfektan üretiliyor. MKEK tarafından haftada çeşitli tipte 2,5 milyon maske ve yüz bin tulum üretimi için çalışmalarımızı tamamladık" dedi.

Anadolu Ajansı 04.04.2020 - 09:59 | Son Güncelleme : 04.04.2020 - 10:02

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