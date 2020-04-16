Bakan Akar Alman mevkidaşı Karrenbauer ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Anadolu Ajansı 16.04.2020 - 21:23
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Covid-19 ile mücadelede iş birliği ve dayanışmanın önemi ile ikili ve NATO kapsamındaki ilişkilerin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
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