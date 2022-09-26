Bakan Akar: Boş konuşanlar, ordubozanlar var

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve bakan yardımcıları ile birlik komutanlarının katılımıyla vide konferans toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda kuvvet ve ordu komutanlarının yanı sıra yurt içi ve sınır ötesindeki birlik komutanları devam eden faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgiler paylaştı.



Savunma ve güvenlik kapsamındaki konuların ele alındığı toplantıda talimatlar veren Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yoğun bir dönemden geçtiğini belirtti.

"Son zamanlarda yazılı ve sözlü basında Türk Silahlı Kuvvetlerine dil uzatanlar var" ifadeleri ile Mehmetçiğe yönelik birtakım söylemlere tepkisini gösteren Bakan Akar, şunları kaydetti:



"İleri geri, boş boş konuşanlar, ordubozanlar var. Silahlı Kuvvetlerimiz şu anda çok şükür büyük bir övünç ve güvenle, yüksek bir moral ve motivasyonla yurt içinde ve sınır ötesinde kendisine verilen görevleri zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen büyük başarıyla yerine getiriyor."

Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin saygın ve seçkin konumu uluslararası dahil her platformda artarken bu duruma dil uzatanlar var. Kimin tarafındalar, neyin tarafındalar gerçekten meçhul" dedi.

"KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Devlete, millete ve Türk Silahlı Kuvvetlerine dil uzatanları kabul etmelerinin mümkün olmadığını dile getiren Akar, şöyle devam etti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri Cumhuriyet tarihinin en yoğun döneminden geçiyor. Bunun görülmemesi büyük bir körlüktür. O kişilerin gözlerini açıp Mehmetçiğin ne yaptığını görmeleri ve ordubozanlık yapmamaları; 85 milyonun hakkını, hukukunu, güvenliğini sağlamak için gece-gündüz, yaz-kış demeden görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerine saygı duymaları lazım. Milli olanların, bu vatanın evlatlarının saygı duyması Silahlı Kuvvetlerinin ne yaptığını görmeleri lazım."



"HERKES BUNU BİLSİN"



Bakan Akar; Türkiye’nin tarihi, coğrafyası, genç nüfusu ve ordusu ile büyük ve güçlü bir devlet olduğunu belirterek “Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen millî, manevi ve mesleki değerleriyle 85 milyonun, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde görevinin başındadır. Herkes bunu bilsin.” dedi.



Sultan Alpaslan’dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e kadar bu toprakların vatan olmasında, devletin bu seviyeye gelmesinde emeği geçenlere, katkı sağlayanlara saygılarını, şükranlarını ileten Bakan Akar; şehitlere rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti. Millî Savunma Bakanı Akar, sözlerini zorlu şartlarda görevlerini yerine getiren tüm Mehmetçiğe başarılı dileklerini ileterek tamamladı.

"VERİLEN GÖREVLERİ BAŞARACAĞIZ"

Mehmetçiğin şu ana kadar kendine verilen görevleri büyük bir başarıyla yerine getirdiğini ifade eden Bakan Akar, “Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız" diye konuştu.



"TEK HEDEFİMİZ TERÖRİSTLER"



Terörle mücadelenin zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen büyük bir başarıyla devam ettiğini vurgulayan Bakan Akar, şunları söyledi:



"Bizim tek hedefimiz teröristlerdir. Başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularımızın hudutlarına, egemenlik haklarına saygılıyız. Tek amacımız hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak. Bunun için terörle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Terörle mücadelede başlayan yeni dönemde, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 36 bin 143 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yıl ise Ocak ayından itibaren Suriye ve Irak’ın kuzeyinde 2 bin 874 terörist etkisiz hâle getirildi.”

"PENÇE-KİLİT'TE 397 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"



Pençe Kilit Operasyonu’nun da büyük bir başarıyla sürdüğünü ifade eden Bakan Akar, "Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında 397 terörist etkisiz hale getirildi. Bütün mağaralar, sığınaklar, barınaklar, sözde karargâhlar her taraf tek tek kontrol edilmeye devam ediliyor. Çok katlı, tahkimli mağaralar dahil her yer Mehmetçik tarafından kontrol altına alındı, alınıyor" diye konuştu.



Bakan Akar operasyonda terör örgütü tarafından kullanılan çok sayıda silah, araç, gereç ve mühimmatın ele geçirildiğini de açıkladı.





