Bakan Akar: Hudutlardan yasa dışı geçişlere asla izin verilmiyor

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, göçmenlerin yasa dışı yollarla sınırdan geçtiği iddialarını değerlendirdi.

Mehmetçiğin depremle mücadelenin yanı sıra hudut güvenliği ve terörle mücadele dahil tüm çalışmalarını aksaksız, eksiksiz yerine getirmeye devam ettiğini vurgulayan Akar, "Karada, denizde, havada hak ve menfaatlerimizi korumak, kollamak için bütün unsurlarımız gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.

Hudut güvenliğine yönelik alınan tedbirlere vurgu yapan Akar, "Mehmetçik hudut namustur anlayışı içinde Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleriyle hudutlarımızı koruyor, en ileri teknolojiyi kullanarak hudutlardan yasa dışı geçişlere asla izin vermiyor" dedi.

Son dönemde özellikle sosyal paylaşım sitelerinde ortaya atılan ve hudutlarda çekildiği iddia edilen görüntülere de değinen Akar, şunları söyledi:

"Başka ülkelerde ve değişik zamanlarda çekilen fotoğraf ve videoları kullanmak suretiyle bazı yorumlar yapılmakta, siyasi mülahazada bulunulmaktadır. Bunlar kesinlikle yanlıştır, doğru değildir. TSK, Mehmetçik sıralı amir ve komutanlarının emir komutasında 7 gün 24 saat, en ileri teknolojiyi kullanmak suretiyle hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için büyük bir azimle, kararlılıkla ve fedakarlıkla çalışmalarını sürdürüyor. Mehmetçik, herhangi bir şekilde hudutlarımızdan yasa dışı geçişe asla müsaade ve müsamaha etmemektedir."

"HİÇBİR YASA DIŞI GEÇİŞE İZİN VERMEYİZ"

6 Şubat depremleri sonrasında "Türkiye'ye yönelik sığınmacı akını olduğu" iddialarının ortaya atıldığının görülmesi üzerine hemen sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulunduğunu hatırlatan Akar, tüm sivil ve askeri yetkililerle yaptığı görüşmeler ve incelemelerinin ardından bu iddiaların tamamen gerçek dışı ve yalan olduğunun bir kez daha görüldüğünü vurguladı.

Türkiye'de bulunan ve depremde evlerini kaybeden Suriyelilerin bir kısmının deprem sonrası gönüllü ve güvenli olarak evlerine, topraklarına döndüğünü ifade eden Akar, "Bunun dışında hudutlarımızda herhangi bir geçiş olmamıştır. Hiçbir yasa dışı geçişe izin vermeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım" dedi.

Savunma ve güvenliğin ülkenin temel konuları arasında yer aldığını dile getiren Akar, "Bu konular herhangi bir şekilde günlük siyasete karıştırılmamalı. Herkes sorumlu davranmalı ve gece-gündüz demeden büyük fedakarlık ve kahramanlıkla hudutları koruyan ve gerektiğinde canını vermeye hazır olan Mehmetçiğin emeğine saygı göstermeli" diye konuştu.