Bakan Akar, İngiliz ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ve Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü. Görüşmelerde, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı 25.02.2022 - 17:04

Bakan Akar, İngiliz ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü

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Milli Savunma Bakanı ile Savunma Bakanı Ben Wallace telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, 'daki son gelişmeler ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

AKAR, UKRAYNALI MEVKİDAŞIYLA DA GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile de telefonda görüştü.

Akar, Reznikov ile görüşmesinde, 'nin Ukrayna'ya insani yardıma hazır olduğunu, barış ve huzurun sağlanması için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini bildirdi.

''UKRAYNA'YA İNSANİ YARDIMA HAZIRIZ''

Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Bakan Akar tarafından Türkiye'nin, Ukrayna'ya insani yardıma hazır olduğu, barış ve huzurun sağlanması için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği kaydedildi.

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