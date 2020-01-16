Bakan Akar, İran Savunma Bakanı Hatemi ve Genelkurmay Başkanı Bakıri ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, İran Savunma Bakanı Hatemi ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde bölgede yaşanan son gelişmeler ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Akar sabah saatlerinde ilk olarak İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri ile konuştu.

Bakan Akar, daha sonra İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Hatemi ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Her iki telefon görüşmesinde başta bölgede yaşanan son gelişmeler olmak üzere, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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