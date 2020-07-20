Bakan Akar, Malta ve Libya bakanlarıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri ile görüştü.



Akar, konuk Bakanı, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.



Camilleri'nin Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından iki bakan, baş başa görüşme gerçekleştirdi.



LİBYALI BAKANLA DA GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüştü.



Akar, Başağa'yı, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.



Başağa'nın Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından iki bakan baş başa görüşme gerçekleştirdi.