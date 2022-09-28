Bakan Akar: Mersin'deki saldırı Suriye'de organize edildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.
Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Akar, terör saldırısında şehit olan kahraman polise Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti.
Bakan Akar şöyle devam etti:
"Mehmetçik karşısında Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde duramayan hain teröristlerin, alçakların bu saldırıları Suriye’de organize ettiği bilgisine sahibiz.
Yeri ve zamanı geldiğinde bu saldırıları yapanların altyapısına, üstyapısına, bunlara mutlaka gereği yapılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.''