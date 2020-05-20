Bakan Akar, TSK'daki pozitif vaka sayısını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı'nda, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Sınırlı katılımla gerçekleştirilen törende corona virüs tedbirleri harfiyen uygulandı. Katılımcılar arasında sosyal mesafe kuralına uyulurken, salona girişlerde maske dağıtıldı, tören öncesinde salon dezenfekte edildi.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Milli Savunma Bakan Yardımcıları ile Bakanlık personelinin yanı sıra şehit aileleri ve gazilerin de katıldığı törende konuşan Bakan Akar, corona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerle yaşamanın önemine değindi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere bütün Bakanlık, kurum, kuruluşlarının birlik, beraberlik, koordinasyon içerisinde Covid-19’a karşı mücadelede önemli başarılar elde ettiğini ifade eden Akar, Milli Savunma Bakanlığı olarak da ilk günden itibaren hem bireysel hem de kurumsal koruyucu, önleyici tedbirleri hayata geçirdiklerini anımsattı.



Bu kapsamda öncelikli olarak corona virüs ile Mücadele Merkezi'ni (KOMMER) kurduklarını anımsatan Bakan Akar, merkezin en alttaki üs bölgelerine, gemilere, filolara kadar süreci başarıyla yönettiğini belirtti.

''ŞU ANDA 156 POZİTİF ARKADAŞIMIZ VAR''



Kaynağa zamanında erişmek maksadıyla filyasyon ekipleri oluşturduklarını, Vaka Takip Yazılımı ile bilgisayar üzerinden süreci takip ettiklerini ifade eden Akar, şunları söyledi:



"Bizim için en korkulu rüya operasyon bölgelerine bu salgının sıçramasıydı. Böyle bir şey olduğunda karşınızda terörist, arkanızda virüs çok sıkıntılı, istenmeyen durumlarla karşılaşabilirdik. Alınan tedbirlerle çok şükür şu ana kadar operasyon bölgelerimizde bizim corona virüs vakamız olmadı. Gemilerimiz, filolarımız çok önemli. Bu konuda da ilgili arkadaşlarımızın aldığı tedbirlerle oralarda da zorluk yaşanmadı. Şu ana kadar gelinen noktada rakamlara bakıldığında gerçekten övünülecek bir durum var. Dünya genelinde bu musibetle karşılaşan ordular ABD, Almanya, Rusya, İtalya, Fransa gibi, vaka sayısının azlığı bakımından incelendiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri en başarılı durumda. Bundan dolayı emeği geçenleri tekrar kutluyorum, gerçekten büyük bir başarı bu. Şu anda 156 pozitif arkadaşımız var, bunların tamamı kontrol altında ve bunların hiçbirinde kritik durum yok."



Akar, corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden uzman memur Levent Ünver ile işçi Avni Öztürk'e Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerini de iletti.

35 MİLYON MASKE, 160 TON DEZENFEKTAN



Bakanlık olarak corona virüs salgınıyla mücadeleye koruyucu ve önleyici sağlık malzemelerinin üretimi yönünde de katkı sağladıklarını ifade eden Akar, "Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumumuz (MKEK) tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen Sahra adı verilen mekanik solunum cihazını hem tasarladı hem üretti. Cihazın sertifikasyon sürecinin bugün yarın bitmesini bekliyoruz. Bu bittikten sonra tamamen milli ve yerli, tasarımı da bize ait olmak üzere Sahra solunum cihazını haftada 500 adet üretmeye başlayacağız" dedi.

Yerli olarak ürettikleri termal kameraları da birliklere dağıttıklarını belirten Akar, MKEK tarafından yapılan maske üretim tezgahlarının da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile koordine edilerek Kırıkkale Halk Eğitim’e teslim edildiğini söyledi.



Bakanlığa bağlı kurum ve fabrikalarda maske, tulum ve dezenfektan gibi koruyucu sağlık malzemelerinin üretiminin devam ettiğini vurgulayan Akar, "Bugüne kadar 35 milyon maske, 500 bin civarında tulum ve 160 ton dezenfektan üretildi. Bütün bunları Silahlı Kuvvetlerimize ve ilgili kurumlarımıza ulaştırdık, ulaştırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.



TERÖRLE MÜCADELE



Normalleşme yönündeki çalışmaların devam ettiğini aktaran Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandığı üzere normalleşme yönündeki çalışmalarımız kapsamında bir takvim belirledik ve bu takvim üzerinde çalışıyoruz" dedi.



Corona virüs salgını ile gerekli tedbirler alınırken terörle mücadelenin de artan bir tempoda devam ettiğini vurgulayan Akar, "Bu çerçevede 5 operasyon bölgesinde, mavi vatanımızda TSK’nın kahraman mensupları büyük bir fedakarlıkla görevlerini yerine getiriyor. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terörle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Oradaki arkadaşlarımız kahraman ve fedakarca mücadeleyi sürdürüyor. 1 Ocak'tan bu yana 1411 terörist yapılan operasyonlar sonucu etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.



İDLİB VE LİBYA'DAKİ SON DURUM



Mutabakatlar kapsamında İdlib'deki faaliyetlerin de devam ettiğini ifade eden Akar, şunları söyledi:



"Bir takım radikal grupların yaptığı provokasyonlar, girişimler oldu. Ateşkesin kalıcı olması, istikrarın sağlanması ve evlerini terk eden Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli şekilde tekrar evlerine dönmelerini sağlamak için orada yoğun ve kapsamlı bir çalışma içindeyiz. Ruslarla koordineli yaptığımız çalışmalar var. Bazı aksaklıklar, bazı ateşkes ihlalleri olmakla birlikte genel anlamda ateşkese uyuluyor, istikrara doğru çok emin adımlarla ilerlemeye çalışıyoruz. Bunun göstergesi olarak 300 bin Suriyeli kardeşimiz gönüllü ve güvenli olarak topraklarına dönmüş bulunuyor."

''TSK'NIN DANIŞMANLIK HİZMETİYLE LİBYA'DA DENGELER DEĞİŞTİ''



Libya’daki askeri eğitim işbirliği ve danışmanlık faaliyetlerinin de devam ettiğini belirten Akar, "TSK unsurlarının Eğitim İşbirliği ve Danışmanlık hizmetlerine başlamasından sonra Libya’daki dengeler önemli oranda değişti. Ülkenin birliği, beraberliği, bütünlüğü için çalışan UMH unsurları büyük başarılar sağladı" dedi.



Akar, Türkiye'nin Libya'daki tüm faaliyetlerinin muhatabının BM tarafından tanınan Libya Hükümeti, Başkanlık Konseyi Başkanı ve Libya Hükümeti Başbakanı Fayiz es Serrac olduğunu da vurguladı.



Sözlerinin sonunda ülkenin birliği, bütünlüğü ve güvenliği için karada, denizde ve havada faaliyetlerini yoğun şekilde sürdüren silah ve mesai arkadaşlarının Ramazan Bayramı'nı kutlayan Bakan Akar, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifa diliyorum. Bugünlere gelmemizdeki büyük fedakarlık ve katkılarından dolayı minnet ve şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

VİDEO: TSK'NIN KAMİKAZE KUŞLARI