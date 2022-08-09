Bakan Akar: Türkiye uluslararası ortamda özne haline geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.



''CUMHURİYET TARİHİMİZİN EN YOĞUN GÜNLERİNİ YAŞIYORUZ''



Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Cumhuriyet tarihimizin gerçekten en yoğun günlerini yaşıyoruz kara, deniz, hava kuvvetlerimiz olarak. Uluslararası ortamda Türkiye Cumhuriyeti devleti özne haline gelmiş durumda.

''TERÖR KORİDORU PARÇALANDI, BUNA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ''

Biz hudutlarımızı korumak istiyoruz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz olmadığını defalarca söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Camilerimiz bombalandı Kilis'te. Yaptığımız keyfi değil, teröristlere karşı hudutlarımızı korumak. Terör koridoru parçalandı, buna müsaade etmeyeceğiz. Terör belasından milletimizi kurtarmakta kararlıyız. İnşallah bunu da yapacağız.

''BİZ İŞGAL HAREKETİ YAPMIYORUZ, TERÖRİSTLE MÜCADELE EDİYORUZ''

Pençe-Kilit Harekatı olsun diğer harekatlarımız olsun hiçbiri işgal hareketi değildir. Biz terörist ile mücadele ediyoruz. Tek hedefimiz teröristler. Biz onlara karşı yaptığımız mücadeleyi sürdürüyoruz.

''SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİN TOPRAKLARINA DÖNMELERİNİ SAĞLAYACAĞIZ''

9 milyon Suriyeli ile muhatabız. Onların hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bir kısmı Türkiye’de bir kısmı da Irak’ta olmak üzere. Biz Suriye’nin kuzeyindeki hayat şartlarını ne kadar normalleştirebilirsek; önce oradan gelmeyi engelleyeceğiz ardından da orayı cazibe merkezi haline getirerek Türkiye'deki Suriyeli kardeşlerimizin evlerine ve topraklarına dönmelerini sağlayacağız.

UKRAYNA'DAN TAHIL SEVKİYATI



Mutabakat 120 gün devam edecek, bir itiraz olmazsa. Bu mutabakat Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatını kapsıyor. Rus limanlarını kapsamıyor. O görüşmeler devam ediyor.



F-16 İÇİN YENİ TOPLANTI



15 Ağustos’ta ABD'de yeni bir toplantı yapacağız.''