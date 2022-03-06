Bakan Akar Ukrayna Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, telefonda görüştüğü Ukraynalı mevkidaşına, ülkedeki Türk vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması konusundaki beklentilerini iletti.

Haberler - NTV Haber 06.03.2022 - 17:19

Bakan Akar Ukrayna Savunma Bakanı ile görüştü

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Milli Savunma Bakanı , Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.

Görüşmede ateşkesin ve istikrarın bir an önce sağlanması ve insani yardım konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Akar'ın görüşmede tahliye edilemeyen ve tahliyesi süren Türk vatandaşlarının güvenliklerinin sağlanması konusundaki beklentileri iletti. 

Kısa süreli de olsa acil ateşkese ihtiyaç olduğunu belirten Akar, " Ukrayna’ya insani yardımın ulaştırılması, barış ve huzurun tesisi için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır" dedi.

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