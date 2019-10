Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi vermek üzere muhalefet turuna çıktı.

Bakan Akar, ilk ziyareti İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yaptı. Akar, Akşener ile partisinin genel merkezindeki görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Akşener'e Barış Pınar Harekatı'na ilişkin bilgi verildiğini belirten Akar, "Barış Planı Harekatı'yla ilgili öncesiyle, sonrasıyla ilgili ve devamıyla ilgili bazı bilgileri kendilerine takdim ettik. Sayın Genel Başkan'ın görüşlerini dinledik, sorularını cevaplandırmaya çalıştık" ifadesini kullandı.



Gerekli çalışmalar yapıldıktan, ciddi ve samimi şekilde muhataplarla görüşüldükten sonra konuya birlikte müttefiklik ruhuna uygun NATO içindeki ittifaka uygun bir şekilde koalisyonla, ABD ile birlikte çözüm için çalıştıklarını anlatan Akar, bunun mümkün olmadığını gördükleri için ülkenin hak ve menfaatleri konusunda bir karar verdiklerini ve bu kararın da 9 Ekim saat 16.00'dan itibaren uygulanmaya başlandığını vurguladı.

Buradaki faaliyetlerin Mehmetçik'in büyük bir başarısıyla, kahramanlığıyla, fedakarlığıyla devam ettiğine dikkati çeken Akar, şöyle konuştu:



"Tel Abyad kontrolümüz altında, Rasulayn kontrol altında. Bölgenin kontrolü ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Buradaki mücadelemiz, sadece YPG ile değil, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle. Bizim için tek hedef teröristler. Bunun dışında hiçbir etnik, hiçbir dini grupla bizim hiçbir ilişkimiz söz konusu değil, bu manada mücadelemiz söz konusu değil, onların güvenliği de bizim için önemlidir. Dolayısıyla, özellikle Kürt kardeşlerimizin Türkiye'deki ve Suriye'nin kuzeyindeki, onların rahatı ve huzuru ve güvenliği için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Özellikle Tel Abyad'da ve Resulayn'da oraları kontrol altına aldıktan sonra ülkemiz lehinde, Silahlı Kuvvetlerimiz lehinde oradaki vatandaşların, Suriye'deki kardeşlerimizin yaptıkları gösteriler, yaptıkları açıklamalar bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir."



DAEŞ konusunda bir hapishane meselesinin bulunduğunu bildiren Akar, "Bu hapishanelerle ilgili elimizden gelen gayreti göstermeye kararlıyız. Ancak bölgemizde bir tek hapishane vardı, DEAŞ hapishanesinde, oraya gittiğimiz zaman bunun YPG'liler tarafından boşaltıldığını, oradaki DEAŞ'lıların kaçırıldığını gördük. Bunları da fotoğrafla, filmle tespit ettik, muhataplarla bunları görüştük ve görüşmeye devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.



"MASUM KİŞİLERE ZARAR GELMEMESİ İÇİN HER TÜRLÜ GAYRETİ GÖSTERİYORUZ"



İnsani konularda da çok hassas olduklarına işaret eden Akar, "Herhangi bir şekilde masum bir insana, masum bir kişiye zarar gelmemesi için hem planlamada hem uygulamada hem icrada elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, göstermeye devam ediyoruz, bunun dışındaki haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor. Bu konuda Türk Silahlı Kuvvetleri milli, manevi, mesleki değerlerine son derece bağlı, elinden geldiğince tamamen ahlaki değerler ölçüsünde mücadelemizi son derece temiz bir şekilde sürdürüyoruz. Buradaki esas olan husus; ülkemizin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde herhangi bir terör koridoruna müsaade etmeyeceğimiz, esas olan budur, gayretimiz budur" diye konuştu.



"Bu sadece ülkemizin, halkımızın, sınırlarımızın güvenliği değil aynı zamanda Suriye'nin de kuzeyinin güvenli bir bölge haline gelmesiyle orada yaşayan, yaşamakta olan Suriyeli kardeşlerimizin de evlerine ve topraklarına güven içinde dönmelerini sağlamak da bizim bir başka amacımız" diyen Milli Savunma Bakanı Akar, "Dolayısıyla buradaki faaliyetlerin bu şekilde devamıyla inşallah burada güvenli bölge gerçekleşecek ve sonuçta burada sulh ve sükun gerçekleşecek ve bu şekliyle harekat tamamlanacak" ifadesini kullandı.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NA ZİYARET



Bakan Akar, İYİ Parti'nin ardından CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Akar'ı, parti girişinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu karşıladı.

Bakan Akar, daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

BAKAN AKAR, MHP'Lİ SEMİH YALÇIN İLE GÖRÜŞECEK

Akar'ın MHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ile de görüşeceği öğrenildi.