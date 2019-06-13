Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askerlik süresini kısaltan yeni düzenlemeye ilişkin muhalefet partilerinin Meclis gruplarını ziyaret ediyor.
Akar, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve teklifte imzası bulunan İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ile birlikte CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'u ziyaret etti.
Halen devam eden görüşmede Akar'ın askerlik düzenlemesinde yapılacak değişikliklerle ilgili bilgi verdiği belirtiliyor.
CHP, Cumhurbaşkanı'nın "askerlikten muaf tutma" yetkisini veren 45. maddeye itiraz ediyor.
Düzenlemeye, askerlik süresinin 6 aya indirilmesiyle gerçekleşerek terhislerin TSK'da zaafiyet oluşturacağına, yönelik tepkiler de var.
Akar, MHP ve ardından İYİ Parti gruplarına da ziyarette bulunacak.
ASKERLİK SİSTEMİNDE NE DEĞİŞİYOR?